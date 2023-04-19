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Агротуризм вдохнул свежий воздух в развитие сельских районов
Этот вид туризма является новым направлением в соответствии со стратегией развития сельскохозяйственной экономики страны в направлении "зеленого" сельского хозяйства.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается более 1.300 туристических объектов, находящихся под управлением местных администраций, около 70% объектов находятся в сельской местности. Они считаются важным ресурсом для содействия развитию сельских районов, создания рабочих мест и доходов для населения, содействия реструктуризации экономики сельских районов и сохранения традиционных культурных ценностей.
Северная провинция Хажанг является одним из первых населенных пунктов во Вьетнаме, где развивается сельский туризм, направленный на улучшение условий жизни населения и развитие сельских районов нового типа.
В течение многих лет провинция осуществляла программы и политику, направленные на поддержку людей в развитии моделей культурного туризма на базе общин.
Хажанг сосредоточил свое внимание на инвестициях в инфраструктуру, обновлении ландшафта и сохранении традиционных культурных ценностей этнических групп.
На сегодняшний день электричество доступно во всех культурных и туристических поселках местности, автомобили могут добраться до деревень, а власти провинции выделили более 16 млрд. донгов (680.500 долл. США) на строительство надлежащих туалетов в 272 домохозяйствах, предлагающих услуги проживания в семье.
Провинция также регулярно открывает учебные курсы для повышения туристических навыков местного населения.
Шин Зи Гай, глава деревни Ло-Ло-Чай в провинции Хажанг, сказал, что 32 домохозяйства в деревне в настоящее время предлагают услуги проживания в семье примерно 1.000 гостям ежемесячно.
Благодаря услугам по размещению домохозяйства зарабатывают 10-30 млн. донгов ежемесячно. Другие домохозяйства предоставляют вспомогательные услуги, такие как выращивание овощей, разведение черных свиней или кур и посадка цветов гречихи в туристических целях.
Благодаря процветающему туристическому бизнесу уровень бедности в деревне снизился с 80% в настоящее время почти до 10%.
В населенных пунктах южной провинции Бенче также развит сельский туризм.
В общине Ньонтхань города Бенче услуги проживания в семье появились с 2008 года. Сейчас в общине насчитывается 11 заведений, которые могут обслуживать 1.500 посетителей в день и предоставлять номера вместимостью до 250 гостей ежедневно.
Хуйнь Ван Мыой, владелец хоумстея Muoi No и один из первых фермеров в общине, перешедших с сельскохозяйственного производства на туризм, сказал, что, когда он начинал свой туристический бизнес, он научился всему - от приема гостей, владения английским языком до приготовления пищи.
Мыой сказал, что стоимость его сельскохозяйственной продукции, продаваемой туристам, в три раза выше, чем у торговцев.
Он преобразовал все свои 8.000 кв. м сельскохозяйственных угодий под строительство туристических зон и жилых домов для гостей. Он зарабатывает в 10 раз больше, чем выращивая осоку и делая циновки.
Туризм постепенно становится важным сектором экономики общины Ньонтхань в частности и города Бенче в целом.
Заместитель председателя Народного комитета города Бенче Нгуен Ван Тхыонг сказал, что сельское хозяйство и сельский туризм вносят все больший вклад в экономическое развитие сельских общин. Это помогает создавать новые рабочие места, стимулировать производство и торговлю. В результате туристическая деятельность помогает повысить доходы и качество жизни местного населения.
Положительное воздействие сельскохозяйственного и сельского туризма доказывает его эффективность в развитии экономики домашних хозяйств в частности, сельской экономики и сельского хозяйства в целом.
Однако, по словам министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоана, многие модели по-прежнему являются спонтанными, без проведения различий и без увязок.
По его словам, многие туристические направления еще не сотрудничают друг с другом и не заинтересованы в том, чтобы делиться выгодами с сообществом.
Деятельность по продвижению, налаживанию связей и консультированию не была ориентирована, сказал он, добавив, что механизмы поддержки и политика не стали движущей силой для развития индустрии туризма, которая несет как экономические, так и социальные ценности. Хоан добавил, что необходимы синхронные решения, чтобы помочь туристическому сектору достичь устойчивых ценностей.