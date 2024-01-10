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НОВОСТИ

Агентство Bloomberg дает позитивный экономический прогноз для Вьетнама на 2024 год

Американский веб-сайт Bloomberg.com 8 января процитировал мнения аналитиков, заявив, что Государственный банк Вьетнама (SBV), одним из первых в Азии снизивший стоимость заимствований в 2023 году, вероятно, сохранит свою базовую процентную ставку на прежнем уровне в течение следующего года, поскольку он решает проблемы экономического роста и инфляции.

Вид на город Хошимин с высоты - Иллюстративное изображение. Фото: ВИA

Последний опрос Bloomberg показывает, что процентная ставка рефинансирования, которая в настоящее время составляет 4,5%, как ожидается, останется на прежнем уровне до 2025 года на фоне восстановления роста валового внутреннего продукта, поддерживаемого сильным экспортом. Ставка была снижена трижды в период с апреля по июнь прошлого года до 4,5% с пикового значения в 6%.

В предыдущем опросе экономисты ожидали сокращения еще на 50 базисных пунктов в течение текущего периода с января по март.

Аналитики также повысили прогнозы по базовой инфляции на 2024 год, ожидая рост цен на 3,6% в этом квартале и на 4,05% в следующем, что на 0,7% и 0,75% выше, чем в аналогичные периоды прошлого года соответственно.

Они ожидают, что годовая инфляция в среднем ускорится до 3,5 % в этом году с 3 % ранее, а затем снизится до 3,2 % в 2025 году. Уровень 2024 года все еще ниже целевого диапазона правительства в 4-4,5 %.

По мнению Bloomberg, SBV, скорее всего, сохранит процентную ставку без изменений в ближайшее время, а это означает, что тяжелая работа по возвращению экономического роста на уровень выше 6% за счет привлечения инвесторов и стимулирования расходов будет возложена на правительство.

Вьетнамская экономика, вероятно, вырастет на 6,3% в первом квартале и на 6,5% в апреле-июне. Рост ВВП Вьетнама прогнозируется на уровне 6% в этом году и 6,4% в следующем, говорится в обзоре Bloomberg.

Хан Тенг Чуа, экономист из DBS Bank Ltd, считает, что экономика Вьетнама восстанавливается, и добавляет, что прямые иностранные инвестиции, скорее всего, будут продолжать поступать, а Вьетнам останется привлекательным в ближайшие годы, поскольку компании диверсифицируют и ослабляют риск своих цепочек поставок, расширяясь в стране Юго-Восточной Азии.

Конкурентоспособная стоимость заработной платы, широкая сеть торговых соглашений и благоприятная деловая среда являются ключевыми преимуществами для вьетнамской экономики, заявил он.

ВИА/ИЖВ

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