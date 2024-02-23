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Авторынок Вьетнама может совершить прорыв во втором полугодии
По мнению экспертов отрасли, помимо экономических трудностей, люди снижают свои расходы, а нуждающиеся клиенты приобрели автомобили в преддверии истечения срока действия политики снижения регистрационного сбора на 50% в декабре 2023 года. За последний месяц применения этой политики снижения регистрационного сбора на 50% продажи автомобилей на всем рынке выросли на 39% по сравнению с предыдущим месяцем.
По данным TC GROUP, январь 2024 года – время, когда люди готовятся к Новому году по лунному календарю. Поэтому в январе продажи Hyundai, в частности, также оставались низкими. Прогнозируется, что после Тэта рынок постепенно стабилизируется, и ожидается более высокий рост продаж автомобилей в следующие месяцы.
Toyota Vietnam также оценила ситуацию на рынке в 2024 году и, как прогнозируется, на нём всё ещё будут присутствовать трудности и вызовы. В этом контексте компания и ее дилерская система будут продолжать прилагать усилия для улучшения качества продукции и услуг для привлечения клиентов.
По оценкам Ford Vietnam, общие трудности автомобильной промышленности становятся все более очевидными по мере снижения покупательной способности и увеличения нагрузки на товарно-материальные запасы. Мало того, что в начале 2024 года закончится льготная политика 50% регистрационного сбора для автомобилей отечественного производства и сборки, это еще и отразится на продажах, потому что такая политика поддерживала клиентов. Таким образом, трудности для бизнеса по производству и дистрибуции автомобилей на вьетнамском рынке продлятся как минимум до первой половины 2024 года.
По оценке Аналитического центра акционерной компании SSI, автомобильный рынок Вьетнама в целом в 2024 году ожидает восстановление благодаря восстановлению экономики во второй половине года, запуску новых моделей автомобилей и решению проблем, связанных с нехваткой чипов для автомобилей, снижению процентных ставок по кредитам. SSI прогнозирует, что рост продаж автомобилей в 2024 году составит около 9% по сравнению с предыдущим годом.