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Авторынок Вьетнама может совершить прорыв во втором полугодии

Вьетнамский автомобильный рынок в первый месяц 2024 года пережил глубокий спад, когда продажи автомобилей упали до тревожного уровня. Однако, прогнозируя на 2024 год, бизнес и эксперты говорят, что рынок может совершить прорыв во второй половине года. Согласно информации Вьетнамской ассоциации автопроизводителей (VAMA), опубликованной во второй половине дня 22 января, общий объем продаж автомобилей на всем рынке подразделений-членов в январе 2024 года достиг всего 19 243 автомобилей, что на 50% меньше, чем в прошлом месяце. В сегментах легковых и коммерческих автомобилей зафиксирован значительный спад – на 54% и 31,5% меньше соответственно. Даже сегмент специализированных автомобилей не смог избежать спада, снизившись на 46% по сравнению с предыдущим месяцем.

По мнению экспертов отрасли, помимо экономических трудностей, люди снижают свои расходы, а нуждающиеся клиенты приобрели автомобили в преддверии истечения срока действия политики снижения регистрационного сбора на 50% в декабре 2023 года. За последний месяц применения этой политики снижения регистрационного сбора на 50% продажи автомобилей на всем рынке выросли на 39% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным TC GROUP, январь 2024 года – время, когда люди готовятся к Новому году по лунному календарю. Поэтому в январе продажи Hyundai, в частности, также оставались низкими. Прогнозируется, что после Тэта рынок постепенно стабилизируется, и ожидается более высокий рост продаж автомобилей в следующие месяцы.

Toyota Vietnam также оценила ситуацию на рынке в 2024 году и, как прогнозируется, на нём всё ещё будут присутствовать трудности и вызовы. В этом контексте компания и ее дилерская система будут продолжать прилагать усилия для улучшения качества продукции и услуг для привлечения клиентов.

По оценкам Ford Vietnam, общие трудности автомобильной промышленности становятся все более очевидными по мере снижения покупательной способности и увеличения нагрузки на товарно-материальные запасы. Мало того, что в начале 2024 года закончится льготная политика 50% регистрационного сбора для автомобилей отечественного производства и сборки, это еще и отразится на продажах, потому что такая политика поддерживала клиентов. Таким образом, трудности для бизнеса по производству и дистрибуции автомобилей на вьетнамском рынке продлятся как минимум до первой половины 2024 года.

По оценке Аналитического центра акционерной компании SSI, автомобильный рынок Вьетнама в целом в 2024 году ожидает восстановление благодаря восстановлению экономики во второй половине года, запуску новых моделей автомобилей и решению проблем, связанных с нехваткой чипов для автомобилей, снижению процентных ставок по кредитам. SSI прогнозирует, что рост продаж автомобилей в 2024 году составит около 9% по сравнению с предыдущим годом.

ВИА/ИЖВ

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