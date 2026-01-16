Как сообщила VAMA 13 января, в 2025 году её участники продали в общей сложности 375 736 автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

Автомобильный рынок Вьетнама показал двузначный рост в 2025 году.



Продажи значительно ускорились в декабре благодаря активным акциям и стимулам в период пикового спроса в конце года. В прошлом месяце покупателям было поставлено 47 067 автомобилей - на 20% больше, чем в ноябре, и на 49% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что сделало декабрь одним из самых сильных месяцев за последние годы с точки зрения рыночного спроса.

Легковые автомобили по-прежнему оставались основным драйвером рынка: в декабре было продано 35 803 единицы, что на 25% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи коммерческих автомобилей достигли 10 741 единицы, увеличившись на 5%, тогда как реализация специальных автомобилей выросла на 7% - до 523 единиц, что отражает относительно широкое восстановление по всем сегментам, включая транспорт, строительство и сферу услуг.

По происхождению автомобилей продажи машин отечественной сборки в декабре составили 23 826 единиц, увеличившись на 30% по сравнению с ноябрём, в то время как полностью импортированные автомобили достигли 23 241 единицы, что на 11% больше. Это свидетельствует о стабильных поставках и эффективности мер по стимулированию спроса со стороны автопроизводителей.

Что касается показателей брендов, Toyota Vietnam сохранила лидерство на рынке в 2025 году с совокупными продажами 71 954 автомобиля, за ней следуют Ford Vietnam с 50 450 автомобилями и Mitsubishi с 44 107 автомобилями.

В VAMA отметили, что представленные данные не полностью отражают весь рынок, поскольку ряд брендов, не входящих в ассоциацию, пока не обнародовали показатели продаж.

По мнению ассоциации, позитивная динамика 2025 года, особенно в конце года, создала прочную основу для развития рынка в 2026 году. Вместе с тем потребительские тенденции и далее будут зависеть от налоговой политики, условий кредитования, процентных ставок, а также постепенного перехода к более экономичным, гибридным и электрическим автомобилям.