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НОВОСТИ

АвтоВАЗ увеличит экспорт до 30 тыс. машин в 2025 году, главные рынки — Иран, Казахстан и Вьетнам

В 2024 году АвтоВАЗ экспортировал свыше 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран, что в четыре раза превысило показатели 2023 года. АвтоВАЗ, известный автомобильный бренд Lada, планирует в 2025 году экспортировать более 30 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов. Среди приоритетных рынков он выделил Иран, Казахстан и Вьетнам.

«Если мы говорим об иранском, казахстанском рынках и рынке Вьетнама, и некоторых других важных для нас с точки зрения масштаба направлениях, то там речь будет идти на тысячи и даже десятки тысяч единиц наших продуктов», — заявил Соколов.

Он также отметил, что рынок ОАЭ пока не является ключевым для компании: продажи там оцениваются на уровне десятков — даже не сотен машин.

В 2024 году АвтоВАЗ экспортировал свыше 20 тысяч автомобилей Lada в 20 стран, что в четыре раза превысило показатели 2023 года.

ВИА/ИЖВ

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