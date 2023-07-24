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Австрийский дизайнер вьетнамского происхождения помогает продвигать традиционную одежду аозай в мире
Ла Хонг питает особую страсть к дизайну и моде. По сей день вьетнамская одежда в стиле аозай остается важной частью его коллекции.
В программе «День Вьетнама в Австрии», проходившей в Вене в конце сентября 2022 г. по случаю 50-летия устоновления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австрией, участники с большим восхищением и аплодисментами восприняли представление коллекции аозай, разработанную Ла Хонгом.
В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Европе Ла Хонг рассказал о причинах, побудивших его потратить много времени и сил на представление вьетнамского аозай на модных показах, отметив, что ему нравится традиционный вьетнамский костюм, который довольно прост, но также может предоставить дизайнерам возможность создавать новые модели в соответствии с современными тенденциями.
По словам Ла Хонга, он всегда представлял аозай на своих модных показах в Австрии и Европе.
Дизайнер подтвердил, что он будет продолжать искать новые идеи аозай для продвижения образа вьетнамской культуры и традиций в мире, выразив надежду, что азиатские и международные друзья станут обладателями разработанных им моделей.
По случаю официального визита президента Во Ван Тхыонга в Австрию Ла Хонг сказал, что для него большая честь быть одним из тех, кого посольство Вьетнама в Австрии пригласило принять участие во встрече президента с зарубежными вьетнамцами в Австрии и Европе.