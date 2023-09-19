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НОВОСТИ

Австралия финансирует исследовательский проект по модернизации инфраструктуры внутренних водных путей

Министерство транспорта одобрило документ для исследовательского проекта по модернизации инфраструктуры внутренних водных путей северного региона в рамках Aus4Transport, программы технической помощи транспортному сектору Вьетнама с использованием безвозвратной помощи правительства Австралии. Министерство транспорта одобрило документ для исследовательского проекта по модернизации инфраструктуры внутренних водных путей северного региона в рамках Aus4Transport, программы технической помощи транспортному сектору Вьетнама с использованием безвозвратной помощи правительства Австралии.

Соответственно, общий объем финансирования проекта превышает 457 тыс. австралийских долларов (более 320 тыс. долларов США). Контроль за выполнением работ, которые планируется проводить с четвертого квартала 2023 года по второй квартал 2024 года, возложен на Бюро по управлению проектами внутренних водных путей при министерстве.

Процесс исследования является первым шагом на пути совершенствования транспортной инфраструктуры региона дельты Красной реки. Цель - снизить загруженность дорог, нагрузку на грузовой автомобильный, железнодорожный и ключевой водный транспорт, а также стоимость транспортировки товаров от мест производства до потребительских рынков. Это позволит ускорить социально-экономическое развитие и снизить аварийность на автомобильных и водных путях.

Кроме того, комплексная модернизация транспортной сети в целом и региональной системы внутренних водных путей в частности создает основу для развития мультимодальной транспортной сети.

По результатам исследования министерство предложит правительству выделить инвестиционный капитал в соответствии с планами развития транспорта и инвестиций в инфраструктуру внутренних водных путей на 2021-2030 годы.

Согласно утвержденному документу, основными результатами проекта должны стать отчет о первоначальной оценке возможностей эксплуатации коридоров водных путей на исследуемых маршрутах рек и каналов, среднесрочный отчет с перечнем приоритетных инфраструктурных проектов для инвестирования и итоговый отчет, который послужит проектом предложений по принципам инвестирования выбранных приоритетных инфраструктурных проектов.

ИЖВ/ВИА

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