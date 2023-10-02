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НОВОСТИ

Австралия помогает Вьетнаму в планировании аэропортов

Проект включен в Aus4Transport, программу технической помощи транспортному сектору Вьетнама с использованием безвозвратной помощи правительства Австралии на период 2017-2021 годов. Министерство транспорта заявило, что одобрило корректировки к проекту, в котором рассматриваются, оцениваются и рекомендуются результаты исследований по планированию международных аэропортов Дананга, Камрани и Фукуока на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года, а также схема планирования аэропорта Кондао на период 2021-2030 годов.

Проект включен в Aus4Transport, программу технической помощи транспортному сектору Вьетнама с использованием безвозвратной помощи правительства Австралии на период 2017-2021 годов.

Помимо рассмотрения и оценки планирования, в рамках проекта будут даны рекомендации относительно планирования и типов воздушных судов, а также организовывать семинары для повышения потенциала заинтересованных сторон.

Общий объем безвозвратной помощи по линии ОПР в рамках транспортной программы Aus4Transport составляет 713.000 австралийских долларов (более 450.000 долларов США), и планируется, что проект продлится до июня 2024 года.

ВИА/ИЖВ

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