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Австралия помогает Вьетнаму в планировании аэропортов
Проект включен в Aus4Transport, программу технической помощи транспортному сектору Вьетнама с использованием безвозвратной помощи правительства Австралии на период 2017-2021 годов.
Помимо рассмотрения и оценки планирования, в рамках проекта будут даны рекомендации относительно планирования и типов воздушных судов, а также организовывать семинары для повышения потенциала заинтересованных сторон.
Общий объем безвозвратной помощи по линии ОПР в рамках транспортной программы Aus4Transport составляет 713.000 австралийских долларов (более 450.000 долларов США), и планируется, что проект продлится до июня 2024 года.