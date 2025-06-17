Австралия подчёркивает важность продвижения сотрудничества с АСЕАН

По сообщению корреспондента ВИА в Австралии, в ходе встречи главный министр Эндрю Барр подчеркнул важность продвижения сотрудничества между столицей Канберрой и странами АСЕАН, а также проинформировал о приоритетах международной интеграционной стратегии ACT.

Представители стран АСЕАН высказались по ряду вопросов, связанных с сотрудничеством в сферах авиации, международного образования, туризма, здравоохранения и торговли.

Выступая на рабочей встрече, посол Фам Хунг Там высоко оценил и поблагодарил за поддержку главного министра Эндрю Барра в развитии отношений между Вьетнамом и Австралией, особенно между вьетнамскими провинциями и Австралийской столичной территорией; подчеркнул позитивный вклад вьетнамской общины и вьетнамских студентов в экономику Австралии.

Посол выразил надежду, что власти Канберры продолжат принимать делегации из Вьетнама, что будет способствовать укреплению сотрудничества и обменов между двумя сторонами.

Главный министр Эндрю Барр поблагодарил за предложения посла Фам Хунг Тама и отметил, что лично заинтересован и поддерживает развитие сотрудничества между Канберрой и городами стран АСЕАН в целом, а также с Вьетнамом в частности.

Он также подтвердил свою готовность принять участие в ежегодном Фестивале мультикультурности, организуемом АСЕАН в Канберре в феврале 2026 года, когда Посол Вьетнама будет председательствовать в Комитете АСЕАН в Канберре.