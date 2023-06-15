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Австралия и Всемирный банк расширяют партнерство для поддержки развития Вьетнама
Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски (слева) и директор Всемирного банка во Вьетнаме Кэролин Туск обмениваются документами о расширении партнерства между правительством Австралии и Всемирным банком для поддержки устойчивого, инклюзивного развития Вьетнама. (Фото любезно предоставлено Всемирным банком во Вьетнаме)
Ханой (ВИА) - Правительство Австралии и Всемирный банк (ВБ) официально договорились о расширении своего партнерства в поддержку программы устойчивого и инклюзивного развития Вьетнама.
Партнерство началось во Вьетнаме в 2012 году и теперь продлится до 2026 года на сумму 95 миллионов австралийских долларов.
Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски сказал: «Расширение нашего партнерства со Всемирным банком происходит в год 50-летия двусторонних отношений Австралии и Вьетнама и демонстрирует нашу неизменную приверженность вьетнамским мужчинам и женщинам».
«Для того чтобы Вьетнам реализовал свои амбиции стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году, процесс законодательной реформы и сильное государственное управление по-прежнему имеют важное значение. Мы гордимся тем, что поддерживаем это стремление в партнерстве со Всемирным банком», - сказал он.
Партнерство призвано поддержать повестку дня Вьетнама в области развития путем предоставления данных, анализа и технической помощи для поддержки политики, которая является информированной, инклюзивной и устойчивой.
Директор Всемирного банка во Вьетнаме Кэролин Туск сказала: «Мы благодарны, что Австралия предоставила этот дополнительный ресурс, позволяющий нашему партнерству между Австралией и Всемирным банком поддержать Вьетнам на этом критическом этапе его развития, поскольку страна ищет пути достижения своего стремления к статусу страны с высоким уровнем дохода в 2045 году.
Области поддержки имеют стратегическое значение для страны, включая институциональные реформы, социальное равенство и инклюзивность, переход к низкоуглеродной экономике и инновационный рост».
За последние пять лет партнерство Австралии и Всемирного банка оказало влияние на более чем 58 политик и нормативных актов и помогло добиться значимых изменений в законодательстве.
Недавние примеры включают решение премьер-министра о региональном генеральном плане развития дельты Меконга на 2021-2030 годы, циркуляр Министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам о профориентации и консультировании по трудоустройству, которым, по оценкам, смогут воспользоваться более 2 миллионов студентов, и его руководство по внедрению цифровых выплат социальной помощи во всех 63 провинциях и городах с примерно 3,5 миллионами бенефициаров.
Партнерство также предоставило данные, которые помогли обоснованно улучшить услуги по уходу за детьми в соответствии с Трудовым кодексом 2019 года.
Эти успехи привели к возобновлению обязательств на период до 2026 года. Партнерство продолжит тесно сотрудничать с Вьетнамом, чтобы отражать потребности страны и ее народа.