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Австралия доставила Вьетнаму пять рефрижераторов и 4,2 млн. доз вакцины от COVID-19

5 рефрижераторов и дополнительные 4,2 млн. доз вакцины против COVID-19 прибыли во Вьетнам из Австралии. Поставка была осуществлена по соглашению с ЮНИСЕФ и в партнерстве с Министерством здравоохранения Вьетнама.

3 млн. доз вакцины Pfizer для взрослых прибыли в сентябре в Ханой и Хошимин. Еще 1,2 млн. детских доз прибыли 24 октября в Ханой.

В настоящее время Австралия поделилась с Вьетнамом более чем 26 млн. доз вакцины против COVID-19.

5 рефрижераторов будут размещены в Национальном институте гигиены и эпидемиологии (NIHE) в Ханое, Институте Пастера в Хошимине, Институте Пастера в Нячанге и Институте гигиены и эпидемиологии Центрального нагорья в Даклаке.

Эти транспортные средства необходимы для распространения вакцины против COVID-19 и программы плановой иммунизации, поскольку они обеспечивают эффективную и безопасную транспортировку вакцин по всей стране.

Комплексный пакет Австралии, который поддерживает борьбу с COVID-19 во Вьетнаме, предусматривает обучение работников здравоохранения, информационные кампании и информационно-просветительские мероприятия в отдаленных и труднодоступных районах, чтобы не оставить без внимания наиболее уязвимые группы населения.

Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски приветствовал недавние поставки, подчеркнув постоянную поддержку его страны ответных мер Вьетнама на COVID-19.

Он сказал: «Австралия гордится партнерством с Вьетнамом с 2021 года в поддержку национальной кампании по вакцинации против COVID-19.

«Приятно видеть эти недавние поставки доз вакцины помогут активизировать национальную кампанию по вакцинации против COVID-19, а рефрижераторы поддержат развертывание вакцинации и будут способствовать более широким усилиям по укреплению системы здравоохранения».

Рана Флауэрс, представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме, отметила: «С самого начала пандемии ЮНИСЕФ уделял первоочередное внимание обеспечению безопасного хранения и транспортировки вакцин, особенно в труднодоступные районы Вьетнама.

«Рефрижераторов и дополнительные вакцины, особенно для детей, очень нужны и своевременны, внося большой вклад в текущие усилия по защите Вьетнама от вспышек COVID-19.

«ЮНИСЕФ будет продолжать поддерживать Вьетнам, чтобы обеспечить достаточные поставки вакцин, оборудования для вакцинации и другого медицинского оборудования для борьбы с пандемией, а также для обеспечения наверстывания и непрерывности плановых вакцин для детей».

ВИА

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