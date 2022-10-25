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Австралия доставила Вьетнаму пять рефрижераторов и 4,2 млн. доз вакцины от COVID-19
3 млн. доз вакцины Pfizer для взрослых прибыли в сентябре в Ханой и Хошимин. Еще 1,2 млн. детских доз прибыли 24 октября в Ханой.
В настоящее время Австралия поделилась с Вьетнамом более чем 26 млн. доз вакцины против COVID-19.
5 рефрижераторов будут размещены в Национальном институте гигиены и эпидемиологии (NIHE) в Ханое, Институте Пастера в Хошимине, Институте Пастера в Нячанге и Институте гигиены и эпидемиологии Центрального нагорья в Даклаке.
Эти транспортные средства необходимы для распространения вакцины против COVID-19 и программы плановой иммунизации, поскольку они обеспечивают эффективную и безопасную транспортировку вакцин по всей стране.
Комплексный пакет Австралии, который поддерживает борьбу с COVID-19 во Вьетнаме, предусматривает обучение работников здравоохранения, информационные кампании и информационно-просветительские мероприятия в отдаленных и труднодоступных районах, чтобы не оставить без внимания наиболее уязвимые группы населения.
Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски приветствовал недавние поставки, подчеркнув постоянную поддержку его страны ответных мер Вьетнама на COVID-19.
Он сказал: «Австралия гордится партнерством с Вьетнамом с 2021 года в поддержку национальной кампании по вакцинации против COVID-19.
«Приятно видеть эти недавние поставки доз вакцины помогут активизировать национальную кампанию по вакцинации против COVID-19, а рефрижераторы поддержат развертывание вакцинации и будут способствовать более широким усилиям по укреплению системы здравоохранения».
Рана Флауэрс, представитель ЮНИСЕФ во Вьетнаме, отметила: «С самого начала пандемии ЮНИСЕФ уделял первоочередное внимание обеспечению безопасного хранения и транспортировки вакцин, особенно в труднодоступные районы Вьетнама.
«Рефрижераторов и дополнительные вакцины, особенно для детей, очень нужны и своевременны, внося большой вклад в текущие усилия по защите Вьетнама от вспышек COVID-19.
«ЮНИСЕФ будет продолжать поддерживать Вьетнам, чтобы обеспечить достаточные поставки вакцин, оборудования для вакцинации и другого медицинского оборудования для борьбы с пандемией, а также для обеспечения наверстывания и непрерывности плановых вакцин для детей».