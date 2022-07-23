Австралия активно реализует стратегию расширенного экономического взаимодействия с Вьетнамом

Президент Нгуен Суан Фук принимает министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Фото: ВИА

Стратегия расширенного экономического взаимодействия между Австралией и Вьетнамом помогает реализовать экономический потенциал, существующий между двумя странами, заявил 22 июля представитель Министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) в ответ на вопрос корреспондента Вьетнамского информационного агентства в Сиднее.

По словам представителя, правительство Австралии работает с отраслями для реализации мероприятий в поддержку целей стратегии по удвоению двусторонних инвестиций и вхождению в десятку лучших торговых партнеров друг друга.

Представитель сказал, что Австралия и Вьетнам разделяют обязательство достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, сославшись на заявление министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг о том, что переход на более чистую и доступную энергию — это экономическая возможность, которой обе страны стремятся воспользоваться.

«Австралия удваивает свои обязательства по климатическому финансированию для развивающихся стран Индо-Тихоокеанского региона до 2 млрд. долл. США на период 2020-2025 гг.. увеличить урожай и помочь фермерам опробовать подходы, которые сокращают выбросы парниковых газов с их рисовых полей», — сказал представитель.

Правительство Австралии публично подтвердило, что оно соблюдает соглашение о сельскохозяйственной визе, уже подписанное с Вьетнамом, и обсуждает с правительством Вьетнама, как выполнить это обязательство.



