Австралийский эксперт: Проактивная внешняя политика Вьетнама отвечает вызовам времени
Такую оценку дал профессор Карл Тайер из Австралийской академии обороны Университета Нового Южного Уэльса в беседе с корреспондентом ВИА в Австралии.
Профессор Карл Тайер отметил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам всегда воспринимался как лидер, на которого возложена особая миссия, последовательно отстаивающий курс на укрепление обороны и безопасности в сочетании с активной внешней политикой и международной интеграцией как одну из важнейших и неизменных задач государства.
По наблюдению профессора Карла Тайера, нынешняя нестабильная глобальная обстановка в сфере безопасности, несмотря на многочисленные вызовы, также предоставляет Вьетнаму значительные возможности. Поскольку такие базовые опоры внешней политики, как диверсификация и многосторонность, уже прочно сформированы, сосредоточение Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на экономическом развитии, укреплении обороны и расширении внешних связей требует более глубокого международного сотрудничества для реализации цели построения независимой и самостоятельной экономики.
Кроме того, нынешние потрясения и нестабильность мирового порядка ещё более усиливают необходимость углубления и расширения международной интеграции, одновременно подчёркивая структурные риски, связанные с чрезмерной зависимостью от какого-либо одного партнёра.
Профессор Карл Тайер подчеркнул, что по мере роста экономического влияния Вьетнам укрепляет свою позицию в защиту международного права и фундаментального принципа суверенного равенства государств. Эти ценности широко разделяются в регионе и отражены в Концепции АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону (AOIP).
На своём посту Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам активно переводит эти общие принципы в плоскость конкретных партнёрских отношений, а также курирует установление или повышение уровня новых отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства, в том числе с Малайзией, Новой Зеландией, Индонезией, Сингапуром, Таиландом, Великобританией и Европейским союзом — все они поддерживают принципы Концепции АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону и схожие рамочные подходы.
Профессор Карл Тайер убеждён, что Вьетнам располагает возможностью ещё больше укрепить свои лидерские позиции в АСЕАН, развивать сотрудничество с партнёрами и демонстрировать, что страна является и будет оставаться «другом, надёжным партнёром и активным, ответственным членом международного сообщества».