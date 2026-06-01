Австралийский эксперт: Проактивная внешняя политика Вьетнама отвечает вызовам времени

Профессор Карл Тайер, Австралийская академия обороны Университета Нового Южного Уэльса. Фото: ВИА

«Сильной стороной Вьетнама на протяжении длительного времени остаётся его способность сохранять стратегическую автономию. Вьетнам имеет отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства со всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН. Это дипломатическое достижение, которым могут похвастаться немногие страны. Особенно показательным свидетельством дипломатического мастерства Вьетнама является наличие отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства одновременно как с Соединёнными Штатами, так и с Китаем».Такую оценку дал профессор Карл Тайер из Австралийской академии обороны Университета Нового Южного Уэльса в беседе с корреспондентом ВИА в Австралии.Профессор Карл Тайер отметил, что Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам всегда воспринимался как лидер, на которого возложена особая миссия, последовательно отстаивающий курс на укрепление обороны и безопасности в сочетании с активной внешней политикой и международной интеграцией как одну из важнейших и неизменных задач государства.По наблюдению профессора Карла Тайера, нынешняя нестабильная глобальная обстановка в сфере безопасности, несмотря на многочисленные вызовы, также предоставляет Вьетнаму значительные возможности. Поскольку такие базовые опоры внешней политики, как диверсификация и многосторонность, уже прочно сформированы, сосредоточение Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на экономическом развитии, укреплении обороны и расширении внешних связей требует более глубокого международного сотрудничества для реализации цели построения независимой и самостоятельной экономики.Кроме того, нынешние потрясения и нестабильность мирового порядка ещё более усиливают необходимость углубления и расширения международной интеграции, одновременно подчёркивая структурные риски, связанные с чрезмерной зависимостью от какого-либо одного партнёра.Профессор Карл Тайер подчеркнул, что по мере роста экономического влияния Вьетнам укрепляет свою позицию в защиту международного права и фундаментального принципа суверенного равенства государств. Эти ценности широко разделяются в регионе и отражены в Концепции АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону (AOIP).На своём посту Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам активно переводит эти общие принципы в плоскость конкретных партнёрских отношений, а также курирует установление или повышение уровня новых отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства, в том числе с Малайзией, Новой Зеландией, Индонезией, Сингапуром, Таиландом, Великобританией и Европейским союзом — все они поддерживают принципы Концепции АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону и схожие рамочные подходы.Профессор Карл Тайер убеждён, что Вьетнам располагает возможностью ещё больше укрепить свои лидерские позиции в АСЕАН, развивать сотрудничество с партнёрами и демонстрировать, что страна является и будет оставаться «другом, надёжным партнёром и активным, ответственным членом международного сообщества».