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Австралийский эксперт: АСЕАН и Австралия демонстрируют твердые обязательства по укреплению связей
В интервью, данном Вьетнамскому информационному агентству (ВИА) по случаю саммита, эксперт выразил свое впечатление от Мельбурнской декларации, которая включает в себя обязательства Австралии по поддержке центральной роли АСЕАН, Индо-Тихоокеанского видения АСЕАН, Соглашения о свободной торговле АСЕАН-Австралия-Новая Зеландия и Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, в которое входит Вьетнам.
По словам Тайера, Вьетнам проявляет особый интерес к этим вопросам, которые важны для страны на пути к достижению целей развития до 2045 года - стать развитой страной с высоким уровнем дохода.
Важно, что по итогам саммита лидеры АСЕАН и Австралии поделились своим желанием продолжать продвигать региональную архитектуру, основанную на правилах, поддерживать международное право, сохранять центральную роль АСЕАН и поддерживать уважительные, стабильные и мирные отношения между странами.
Они также обязались развивать стратегическое доверие и сотрудничество, укреплять диалог и открытый диалог в рамках возглавляемых АСЕАН механизмов для укрепления взаимопонимания, минимизировать риск просчетов, предотвращать конфликты и сотрудничать в решении проблем загрязнения морской среды и устойчивого развития в низовьях реки Меконг, сказал он.
Вьетнам, уделяя особое внимание многосторонности и диверсификации внешних отношений, стал активным и позитивным членом международного сообщества, сказал он, назвав страну «членом экипажа корабля АСЕАН», который всегда стремится держать его в курсе и подтверждает другим членам экипажа, что у всех общее будущее. По его словам, к 2040 году группа может стать второй или четвертой по величине экономикой в мире, если сохранит темпы роста.
Тайер отметил дипломатические достижения Вьетнама, подчеркнув, что он дважды избирался непостоянным членом Совета Безопасности ООН, что свидетельствует о доверии других стран к Вьетнаму как к искреннему посреднику и их желании сотрудничать со страной. У нее всегда есть позитивные и конструктивные комментарии о том, как продвигать повестку дня и помогать АСЕАН постепенно достигать прогресса в чувствительных областях, заявил он.
По словам эксперта, поддержка строительства сильной и единой АСЕАН важна для Австралии. Подписав торговое соглашение с АСЕАН, Австралия сможет работать со всеми 10 странами-членами по единым стандартам. И Вьетнам играет важную роль в этом вопросе, делясь своим опытом с другими странами АСЕАН и поддерживая автономность АСЕАН, считает Тайер.