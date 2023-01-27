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Австралийский штат Виктория возлагает надежды на запуск полетов Vietjet
Паллас сказал, что присутствие перевозчика из Юго-Восточной Азии является победой экономики штата Виктория и открывает возможности для трудоустройства в этом районе, отражая сильные стороны штата в сфере туризма и экспорта.
VietJet будет выполнять три прямых еженедельных рейса из Хошимина в аэропорт Мельбурна с апреля, а в декабре 2024 года перейдет на ежедневный рейс. Ожидается, что его рейсы будут доставлять в Мельбурн более 136.000 пассажиров в год и вносить 97 млн. долл. США ежегодно в экономику государства.
VietJet станет второй вьетнамской авиакомпанией, выполняющей рейсы в Мельбурн после пандемии COVID-19. Ранее вьетнамская авиакомпания Bamboo Airways нового поколения также запустила эту услугу в апреле 2022 года.
Вьетнам в настоящее время является девятым по величине импортером штата Виктория: австралийские товары на сумму 113 млн. австралийских долларов (80,5 млн. долл. США) были перевезены по воздуху в течение 2021–2022 гг., что на 77% больше, чем в 2020–2021 гг.
Штат Виктория также является популярным местом для туристов и учебы вьетнамцев. В настоящее время в его учебных заведениях обучается около 9.500 вьетнамских студентов. До пандемии в Викторию прибыло около 53.500 вьетнамских посетителей, или почти половина всех вьетнамцев, прибывших в Австралию в 2019 году.