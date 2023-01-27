Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Австралийский штат Виктория возлагает надежды на запуск полетов Vietjet

Министр торговли и инвестиций австралийского штата Виктория Тим Паллас объявил о решении вьетнамской авиакомпании Vietjet выбрать город Мельбурн в качестве пункта назначения для своих первых рейсов в Австралию и открыть офис в штате.
  Иллюстративное изображение. Источник: ВИА  
Министр торговли и инвестиций австралийского штата Виктория Тим Паллас объявил о решении вьетнамской авиакомпании Vietjet выбрать город Мельбурн в качестве пункта назначения для своих первых рейсов в Австралию и открыть офис в штате.

Паллас сказал, что присутствие перевозчика из Юго-Восточной Азии является победой экономики штата Виктория и открывает возможности для трудоустройства в этом районе, отражая сильные стороны штата в сфере туризма и экспорта.

VietJet будет выполнять три прямых еженедельных рейса из Хошимина в аэропорт Мельбурна с апреля, а в декабре 2024 года перейдет на ежедневный рейс. Ожидается, что его рейсы будут доставлять в Мельбурн более 136.000 пассажиров в год и вносить 97 млн. долл. США ежегодно в экономику государства.

VietJet станет второй вьетнамской авиакомпанией, выполняющей рейсы в Мельбурн после пандемии COVID-19. Ранее вьетнамская авиакомпания Bamboo Airways нового поколения также запустила эту услугу в апреле 2022 года.

Вьетнам в настоящее время является девятым по величине импортером штата Виктория: австралийские товары на сумму 113 млн. австралийских долларов (80,5 млн. долл. США) были перевезены по воздуху в течение 2021–2022 гг., что на 77% больше, чем в 2020–2021 гг.

Штат Виктория также является популярным местом для туристов и учебы вьетнамцев. В настоящее время в его учебных заведениях обучается около 9.500 вьетнамских студентов. До пандемии в Викторию прибыло около 53.500 вьетнамских посетителей, или почти половина всех вьетнамцев, прибывших в Австралию в 2019 году.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Премьер-министр: Вступаем в новый год с новой энергией

Во второй половине дня 27 января – первый рабочий день после Тэт - премьер-министр Фам Минь Тьинь провел постоянное заседание правительства для оценки ситуации в Тэт и реализации задач после Тэт. На встрече присутствовали вице-премьеры: Ле Минь Кхай, Чан Хонг Ха, Чан Лыу Куанг, министры, руководители министерств, ведомств министерского уровня, ведомств при Правительстве.
ПОДРОБНЕЕ

Top