НОВОСТИ
Австралийский сайт называет Вьетнам «страной красоты и приятных сюрпризов»
Согласно сайту, которым управляет команда начинающих писателей и фотографов, рассказывающих о музыке, искусстве, кино, еде, образе жизни и многом другом, Вьетнам имеет разнообразную географию, включающую горы, дельты рек и прибрежные районы.
В центральном Вьетнаме ширина суши составляет всего от 50 до 80 км. Поэтому пересечение этой горной местности может занять несколько часов.
После прямого перелета из Сиднея, затем короткого перелета с пересадкой из Хошимина посетители прибывают в прибрежный город Нячанг в провинцию Кханьхоа, где можно попробовать множество местных развлечений: морские круизы, посещение храмов, кулинарные мастер-классы в сельской местности и коктейль-бары на крышах - вот лишь некоторые из многочисленных достопримечательностей данного региона.
Более того, вьетнамская кухня славится своими свежими ингредиентами, яркими вкусами и использованием трав и специй. Самые известные блюда - это Фо (суп с лапшой) и Баньми (сэндвич), популярны во всем мире.
На сайте упоминается небольшая деревня, окруженная рисовыми полями, за пределами Нячанга, которая специализируется на преподавании традиционной вьетнамской кухни. Посетители здесь могут научиться самостоятельно сворачивать рулетики из рисовой бумаги.
Свежесть ингредиентов - постоянная тема. Здесь посетители могут увидеть аквариумы с живыми угрями и королевскими креветками, а фрукты, специи и травы часто выращиваются на месте.
Другим популярным туристическим направлением в Нячанге являются индуистские храмы По Нагар Чам - важная часть культуры, с видом на гавань, построенные в 7 веке. Они замечательно сохранились, учитывая их возраст и муссонные сезоны, которые часто бывают в этом регионе. Эти башни посвящены богине По, и в этих замечательных храмах наблюдается постоянный поток людей, совершающих подношения и молитвы.
Отмечается, что столицей Вьетнама является Ханой, но крупнейшим городом страны является Хошимин, с примерно 10 миллионами жителей и временных работников.
Французское влияние очевидно во многих общественных зданиях. Даже частные резиденции оформлены в традиционном французском колониальном стиле.
Примерно в часе езды к югу от Хошимина протекает река Меконг, крупнейший в мире внутренний рыбный промысел. В дельте посетители могут познакомиться с производством кокосовых орехов. Совершая круиз по реке на длинной лодке, поедая свежие драконий фрукт, манго и рамбутан, они могут узнать о региональном производстве кокосовых орехов.
«Вьетнам - это страна контрастов и сюрпризов, от местных фермерских домов до самых космополитичных отелей и ресторанов», - говорится в заключении статьи.