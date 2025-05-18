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Австралийские туристы все больше интересуются Вьетнамом
Согласно статье, с 2023 по 2024 год число австралийских путешественников, отправляющихся во Вьетнам, увеличится на 35 %. В прошлом году эта страна была девятым по популярности направлением среди австралийских путешественников, когда ее посетили почти 450 000 австралийцев. Это почти на 80 % больше, чем десять лет назад.
Путешественники могут дешево добраться до Вьетнама благодаря прямым рейсам из Австралии бюджетных авиакомпаний Jetstar и Vietjet, а также выгодным тарифам от Vietnam Airlines и Qantas, говорится в статье.
“Вьетнам невероятно доступен по цене, а роскошные номера и изысканные рестораны доступны для многих, кто мог бы только мечтать о таких вещах, скажем, в Австралии”, - говорится в статье, добавляя, что посетители обязательно хорошо проведут время во Вьетнаме, потому что вьетнамцы -общительный, открытый, щедрый народ.
В статье подчеркивалось, что Вьетнам также является страной с богатой культурой, где проживает множество общин этнических меньшинств, таких как хмонги, зао, кхмеры и тай, каждая из которых имеет свою собственную культуру, характер и традиции.
Путешествие по Вьетнаму столь же разнообразно и увлекательно: от древних сооружений, таких как храм Чам, датируемый IV веком, в Mишоне, Храм литературы в Ханое, до императорской цитадели Хюэ, построенной в 1804 году во времена правления династии Нгуен. Есть и следы более поздней истории: французская колониальная архитектура в Ханое и Хойане, туннели Кучи - обширная подземная сеть, использовавшаяся в военное время, и Музей жертв войны в Хошимине.
В статье также упоминаются такие вьетнамские острова, как Фукуок, Намзу, Кулаочам и Лишон - идеальные «тропические райские уголки» для туристов.
Если туристы планируют круизное приключение во Вьетнаме, то следует обратить внимание на два ключевых водных маршрута - могучую дельту Меконга на юге и залив Халонг на севере, а также близлежащие к нему бухты Байтылонг и Ланха, отмечается в статье.
Вьетнам также заслуживает славы благодаря своим горам - местам, где можно укрыться от жары и влажности прибрежных низменностей и, по крайней мере, в случае Сапа, познакомиться с культурой этнических меньшинств, которые называют этот район своим домом, добавляет издание.
В статье говорится, что если туристы путешествуют ради еды, то лучше Вьетнама нет мест, где в кухне много свежей зелени и хрустящих овощей, что придает блюдам свежесть и чистоту вкуса.
Многие вьетнамские блюда получили международную известность, такие как фо (суп с говяжьей лапшой), баньми (багет), бунча (рисовая вермишель с жареной свининой и свежей зеленью), бунбо хюэ (лапша с говядиной) и гойкуон (свежие весенние роллы) - все они подаются в скромных уличных закусочных по всей стране по очень доступным ценам, добавляет издание.
“Еда - это жизнь во Вьетнаме, это предмет местной гордости и ежедневного наслаждения, и ваша единственная задача - попробовать как можно больше”, - говорится в статье.
Статья предлагает два напитка, которые обязательно нужно попробовать во Вьетнаме, - кофе и биахой (разливное пиво). В статье отмечается, что Вьетнам - одна из тех редких стран с уникальной культурой кофе, которая к тому же глубоко укоренилась, а пиво - легкое и освежающее, так как варится ежедневно и выдерживается очень недолго.