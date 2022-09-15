Австралийские туристические агентства исследуют направления в Биньтхуане

Группа из около 20 покупателей из туристических агентств Австралии недавно совершила ознакомительную поездку в южно-центральную прибрежную провинцию Биньтхуан.

По данным провинциального информационного центра по продвижению туризма, поездка должна была помочь Биньтхуану расширить международные рынки и активно оживить местную индустрию туризма. Это также дало провинции возможность популяризировать свои фирменные туристические продукты и продвигать себя как безопасное, дружелюбное и качественное направление.

Австралийские покупатели посетили ряд популярных туристических достопримечательностей в провинции, в том числе Бау Чанг (Белое озеро), маяк Ке Га, Музей рыбного соуса Лан Чай Сыа (Старая рыбацкая деревня), Винный замок, башню Пошану Чам и школу Дык Тхань.

Кроме того, они также изучили услуги по размещению и питанию в нескольких местных отелях в Хам Тиене – Муйне, Тьен Тхань и городе Фантхиет.

Биньтхуан может похвастаться 192-километровой береговой линией с прекрасными пляжами, свежим воздухом и тропическим климатом. Он стал популярен среди профессиональных виндсерферов и кайтсерферов из Великобритании, Франции, России, Германии и других стран.

Поскольку COVID-19 сдерживается, Биньтхуан принимает все больше посетителей. За первые 8 месяцев этого года количество туристов, прибывающих в провинцию, почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло примерно 3,4 млн. человек. Доходы от туризма оцениваются в более чем 8,31 трлн. донгов (353,33 млн. долл. США).

С начала года провинция обслужила более 42 тыс. иностранных туристов.