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Авиация лидировала по темпам роста объема грузовых перевозок

Согласно статистике Министерства транспорта, объем грузовых перевозок Вьетнама в феврале составил почти 191 млн. тонн, что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно статистике Министерства транспорта, объем грузовых перевозок Вьетнама в феврале составил почти 191 млн. тонн, что на 27,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авиация лидировала по темпам роста на 50%, за ней следовали водные пути с 43%, автомобильные дороги на 24,6% и судоходство на 17,6%. Между тем, объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, сократился на 7,5%.

За месяц количество перевезенных пассажиров достигло 363,6 млн., увеличившись на 23,7% в годовом исчислении. Из общего объема морской транспорт занял первое место по темпам роста с показателем 61%, за ним следуют авиационный (почти 60,7%), железнодорожный (почти 59%), водный (57,5%) и автомобильный (20,6%).

Министерство транспорта заявило, что в течение первых двух месяцев этого года оно тесно сотрудничало с Министерством общественной безопасности, другими министерствами, секторами и населенными пунктами, чтобы принять согласованные меры по обеспечению порядка и безопасности дорожного движения и ужесточению управления транспортной деятельностью.

Наряду с этими мерами, в марте министерство будет содействовать применению информационных технологий в управлении транспортом и эффективно использовать данные с устройств мониторинга круиза транспортных средств бизнес-класса.

ВИА/ИЖВ

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