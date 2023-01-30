Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Авиалинии Vietnam Airlines Group обслужили 2,4 миллиона пассажиров во время Тэт

В период с 6 по 29 января 2023 года, то есть с 15 декабря по 8 января Лунного года, группа авиалиний Vietnam Airlines (включая 3 авиакомпании Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO) обслужила 2,4 миллиона пассажиров, что соответствовало более чем 14.500 внутренним и международным рейсам.
  Иностранные пассажиры проходят процедуру въезда в аэропорту Нойбай. Фото: Хи Хунг/ВИА  
В период с 6 по 29 января 2023 года, то есть с 15 декабря по 8 января Лунного года, группа авиалиний Vietnam Airlines (включая 3 авиакомпании Vietnam Airlines, Pacific Airlines и VASCO) обслужила 2,4 миллиона пассажиров, что соответствовало более чем 14.500 внутренним и международным рейсам.

По словам представителя Vietnam Airlines, результаты свидетельствуют о впечатляющем восстановлении и росте авиационной отрасли Вьетнама после пандемии COVID-19.

По сравнению с тем же периодом до Тэт в 2020 году, количество пассажиров Vietnam Airlines превысило почти на 20%. Представитель Vietnam Airlines сообщил, что, несмотря на резкое увеличение количества рейсов, показатель пунктуальности Vietnam Airlines сохраняется на высоком уровне — почти 90%.

Прогнозируется, что пассажиропоток до конца 5 февраля (15 января) будет оставаться высоким, поэтому авиакомпании рекомендуют пассажирам выполнить регистрацию онлайн, прибывать в аэропорт на 2 часа до вылета для внутренних рейсов, и 3 часа для международных рейсов.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top