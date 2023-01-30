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Авиалинии Vietnam Airlines Group обслужили 2,4 миллиона пассажиров во время Тэт
По словам представителя Vietnam Airlines, результаты свидетельствуют о впечатляющем восстановлении и росте авиационной отрасли Вьетнама после пандемии COVID-19.
По сравнению с тем же периодом до Тэт в 2020 году, количество пассажиров Vietnam Airlines превысило почти на 20%. Представитель Vietnam Airlines сообщил, что, несмотря на резкое увеличение количества рейсов, показатель пунктуальности Vietnam Airlines сохраняется на высоком уровне — почти 90%.
Прогнозируется, что пассажиропоток до конца 5 февраля (15 января) будет оставаться высоким, поэтому авиакомпании рекомендуют пассажирам выполнить регистрацию онлайн, прибывать в аэропорт на 2 часа до вылета для внутренних рейсов, и 3 часа для международных рейсов.