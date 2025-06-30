Авиакомпания Vietravel приобретает первый самолет

Приобретение самолета открывает новый этап развития авиакомпании - проактивный, систематический и устойчивый, заявили в Vietravel Airlines.



Недавно приобретенный Airbus A321 рассчитан на 228 мест и должен начать коммерческую эксплуатацию в начале июля. В июле ожидается пополнение флота двумя самолетами Airbus A320, в результате чего количество принадлежащих авиакомпании самолетов достигнет трех.



С расширением флота авиакомпания планирует увеличить частоту полетов на ключевых маршрутах, соединяющих Ханой и Хошимин с такими направлениями, как Дананг в центральной части Вьетнама, остров Фукуок в южной провинции Киенжанг и город Куйньон на юге центральной части Вьетнама, а также на региональных международных маршрутах, чтобы удовлетворить растущий спрос как на туристические, так и на деловые поездки.



По словам До Винь Куанга, председателя совета директоров Vietravel Airlines, владение самолетом Airbus A321 - это не только ключевой шаг в реализации стратегии авиакомпании по созданию современного парка воздушных судов, но и убедительное свидетельство ее финансовой устойчивости и операционных возможностей. Это подтверждает решимость авиакомпании добиваться устойчивого роста и создавать отличительный бренд, который заслужит доверие клиентов и признание на рынке, добавил он.



Авиакомпания также ведет активные переговоры с мировыми производителями самолетов и крупнейшими международными перевозчиками об установлении всестороннего стратегического партнерства в авиационном секторе, что способствует укреплению ее технологических возможностей и операционных стандартов, а также повышению ее международного авторитета.



В рамках стратегии развития авиакомпания Vietravel Airlines утвердила план по увеличению уставного капитала до 2,6 триллиона донгов (99,6 миллиона долларов США). Это стратегическое решение призвано укрепить финансовые возможности для расширения флота и операций.



При стратегической поддержке акционера T&T Group авиакомпания вступает в новую фазу тщательно спланированного и долгосрочного развития, стремясь стать одной из ведущих зеленых, профессиональных, современных и устойчивых авиакомпаний в регионе.