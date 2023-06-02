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Авиакомпания Vietravel добавит больше рейсов в преддверии летнего пика путешествий
Авиакомпания выполняет рейсы в такие крупные туристические города, как Дананг, Фукуок и Куйньон, а на 7 июня планируется открытие маршрутов Ханой-Далат/Камрань.
Помимо маршрутов Ханой/Хошимин/Бангкок, перевозчик провел рабочие встречи с партнерами для увеличения чартерных рейсов на перспективные рынки Северо-Восточной Азии.
Авиакомпания Vietravel 25 мая официально открыла прямые рейсы, соединяющие два центральных населенных пункта Вьетнама - Камрань и Дананг с Макао (Китай).
По состоянию на первый квартал 2023 года, Vietravel Airlines, дебютировавшая в конце 2020 года, выполнила более 11.600 рейсов и перевезла почти 2,5 миллиона пассажиров, при средней заполняемости 93,7%.
Перевозчик планирует обслужить 900.000 пассажиров во втором и третьем кварталах этого года.