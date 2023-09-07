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Авиакомпания Vietnam Airlines восстановит почти 90% частоты международных рейсов
В частности, с 23 сентября будет увеличена частота полетов между Ханоем и Пекином (Китай) с трех до четырех раз в неделю по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.
В настоящее время на маршрутах из Ханоя и Хошимина в китайские Гуанчжоу и Шанхай авиакомпания по-прежнему выполняет один ежедневный рейс.
С 29 октября 2023 года Vietnam Airlines увеличат частоту одновременно на многих маршрутах в Австралию и Европу. Количество рейсов между Ханоем и Мельбурном увеличится с двух до трех в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям. В то же время с 7 декабря 2023 г. авиакомпания откроет новый прямой рейс из Хошимина в Перт с частотой 3 рейса в неделю.
Количество рейсов в Великобританию увеличится с пяти до семи в неделю, включая четыре рейса из Ханоя по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям и три рейса из Хошимина по понедельникам, четвергам и субботам.
Кроме того, в Германию будет выполняться по семь рейсов в неделю по сравнению с нынешними шестью, причем вылеты из Ханоя будут осуществляться ежедневно.
Количество рейсов между Хошимином и Францией увеличится с трех до четырех в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.
Все перечисленные рейсы выполняются на современных широкофюзеляжных самолетах Airbus A350 и Boeing 787 с 4-звездочным международным качеством обслуживания Skytrax. Клиенты могут приобрести билеты в кассах, у агентов, на сайтах и в мобильных приложениях Vietnam Airlines.