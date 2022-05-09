Авиакомпания Vietnam Airlines вновь открыла маршрут Куала-Лумпур - Ханой

Самолет Vietnam Airlines. Источник: ВИА

Вечером 7 мая рейс VN 0680 вылетел из Куала-Лумпура в Ханой авиакомпании Vietnam Airlines и благополучно приземлился в аэропорту Нойбай.

Это первый рейс Vietnam Airlines по маршруту Куала-Лумпур - Ханой после 26 месяцев приостановления деятельности из-за вспышки пандемии COVID-19.

Беседуя с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Куала-Лумпуре г-н Хоанг Минь Чи, директор представительства Vietnam Airlines в Малайзии, сказал, что рейс Куала-Лумпур - Ханой будет выполняться 3 раза в неделю.

С этого момента и до конца 2022 года Vietnam Airlines будет постепенно увеличивать пропускную способность маршрута Куала-Лумпур – Хошимин до максимума с 2 рейсами в день и 14 рейсов в неделю.

Особенно, с третьего квартала 2022 года Vietnam Airlines запустит маршрут Куала-Лумпур - Дананг с максимальной пропускной способностью 1 рейс вдень и 7 рейсов в неделю.

Г-н Хоанг Минь Чи выразил надежду, что к 2023 году спрос пассажиров на рейсы между Вьетнамом и Малайзией вернется к норме, как и в период до начала пандемии COVID-19.

Он отметил, что, как того требует Малайзия, все клиенты должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 перед посадкой в самолет.

Представительство Vietnam Airlines в Малайзии прекратило выполнение рейсов во Вьетнам с 17 марта 2020 года в связи с закрытием границы Малайзией с 18 марта 2020 года для борьбы с COVID-19.

18 февраля 2022 года Vietnam Airlines в Малайзии вновь открыла рейсы во Вьетнам, но выполняла только рейсы в Хошимин, а затем стыковочные рейсы в Ханой.

Это одно из усилий Vietnam Airlines Malaysia после пандемии COVID-19, чтобы максимально удовлетворить потребности людей в путешествиях.