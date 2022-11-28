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Авиакомпания Vietjet получила тройную награду за лучшие ценности для клиентов и отличное обслуживание на борту
Vietjet, FPT, Vietcombank и Viettel - единственные вьетнамские предприятия, отмеченные наградами этого года среди других международных брендов.
Авиакомпания также была удостоена звания «Лучшая бюджетная авиакомпания Вьетнама» на ежегодной премии World Airline Awards 2022, проводимой Skytrax, ведущей международной организацией по оценке воздушного транспорта.
Вице-президент Vietjet Нгуен Тхань Шон сказал: «Эти награды являются признанием нашей постоянной настойчивости в обеспечении надежных полетов и высочайшего уровня удовлетворенности клиентов благодаря новаторским решениям и услугам».
Перевозя 150 млн. пассажиров по Вьетнаму и по всему миру, Vietjet взяла на себя инициативу по предоставлению возможностей полетов для всех, постоянному внедрению новых технологий и дальнейшей оптимизации полетов клиентов при одновременном расширении сети полетов внутри страны и за рубежом.
Редактор World Business Outlook Уджал Наир подчеркнул: «Мы рады передать эти два титула компании Vietjet Air за образцовое обслуживание как бортпроводников, так и наземного персонала, а также онлайн и офлайн».
Премия World Airline Awards была учреждена Skytrax в 1999 году и считается «Оскаром» в авиационной отрасли.
Между тем, сингапурский журнал World Business Outlook (WBO) представляет собой печатный и онлайн-журнал, дающий всестороннее освещение и анализ финансовой отрасли, международного бизнеса и мировой экономики.
Авиакомпания нового поколения Vietjet не только произвела революцию в авиационной отрасли Вьетнама, но и стала новаторской авиакомпанией в регионе и во всем мире. Сосредоточившись на способности управления затратами, эффективной работе и производительности, Vietjet предлагает возможности полетов по экономичным и гибким тарифам, а также разнообразные услуги для удовлетворения потребностей клиентов.
Vietjet является полноправным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и имеет сертификат IATA Аудита эксплуатационной безопасности (IOSA). Являясь крупнейшим частным перевозчиком Вьетнама, авиакомпания была удостоена наивысшего рейтинга безопасности с 7 звездами в 2018 и 2019 годах на единственном в мире веб-сайте с рейтингом безопасности и продуктов airratings.com и вошла в число 50 лучших авиакомпаний мира по здоровому финансированию и операциям журнала Airfinance в 2018 и 2019 годах. Авиакомпания также была названа лучшим бюджетным перевозчиком такими известными организациями, как Skytrax, CAPA, Airline Ratings и многими другими.