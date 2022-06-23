Авиакомпания РК возобновляет прямые рейсы в Дананг

Рейс KE9463 с более чем 200 пассажирами на борту из международного аэропорта Инчхон в тот же день приземляется в международном аэропорту Дананг. Фото: ВИА

Korean Air — крупнейшая авиакомпания Республики Корея (РК) — 22 июня вновь открыла прямой авиарейс из Инчхона в центральный город Дананг.

Рейс KE9463 авиакомпании с более чем 200 пассажирами на борту из международного аэропорта Инчхон в тот же день приземлился в международном аэропорту Дананг.

После снятия ограничений на поездки между Вьетнамом и Республикой Корея Korean Air начала выполнять чартерные рейсы с частотой два рейса в неделю в Дананг по средам и субботам, чтобы удовлетворить растущие потребности туристов.

Фирма планирует выполнять один регулярный рейс в день с 27 июля 2022 года.

Прямые рабочие встречи между руководством Дананга и представителями крупных международных авиакомпаний в рамках «Форума развития маршрутов Азии-2022» положительно сказываются на возобновлении полетов в центральный город, заявил заместитель директора муниципального департамента туризма Нгуен Суан Бинь.

Korean Air была одной из первых двух корейских авиакомпаний, прибывших в Дананг, совершив прорыв на рынке, сказал Бинь, выразив уверенность в том, что возвращение Korean Air окажет положительное влияние на восстановление ведущего туристического рынка Дананга.

Чунг Ый Сок, главный представитель Korean Air в Дананге, заявил, что после возобновления чартерных рейсов Korean Air планирует выполнять ежедневные рейсы в Дананг с 27 июля 2022 года.

Дананг является привлекательным местом для корейских туристов, поэтому компания ожидает, что рейсы будут выполняться с максимальной пропускной способностью, сказал он, добавив, что Korean Air с 5-звездочными рейсами предложит интересные и запоминающиеся путешествия в Дананг.

Число иностранных посетителей в Дананге продемонстрировало признаки значительного роста после успеха «Форума развития маршрутов Азии-2022» с открытием маршрутов полетов в город иностранных авиакомпаний, таких как Malaysia Airlines, Air Seoul и Bangkok Airways.

С марта 2022 года в Дананг прибыло 35.000 иностранных пассажиров 286 рейсами, в том числе 71 рейсом из РК.