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Авиакомпаниям планируют увеличивать полеты в Китай на допандемическом уровне

Вьетнамским авиакомпаниям теперь разрешено возобновить регулярные рейсы в Китай, как до COVID-19, поскольку Китай собирается снять ограничения на регулярные международные рейсы в эту страну, сообщило Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV).
  Самолеты авиакомпаний в аэропорту Нойбай (Ханой). Фото: ВИА  
CAAV проинформировал вьетнамские авиалинии о политике Китая, как только получил сообщение от Управления гражданской авиации Китая.

Соответственно, перевозчики могут выполнять рейсы как в допандемический период. Им разрешено восстанавливать регулярные рейсы на частотах, регламентированных двусторонними авиационными соглашениями.

Также будут сняты ограничения на количество пассажиров на рейсе.

Услуги в китайских аэропортах, возможно, еще не предоставлены в соответствии с запросом, поэтому вьетнамские авиакомпании должны заранее работать с этими аэропортами, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное возобновление своих международных рейсов, добавили в CAAV.

Власти считают, что, поскольку рынок международной авиации все еще восстанавливается, спрос на воздушный транспорт в будущем по-прежнему идет от деловых поездок, визитов родственников и учеба за границей. Предоставление туристических виз как Китаем, так и Вьетнамом также остается ограниченным.

Таким образом, воздушное сообщение между двумя странами не может вернуться к допандемическому уровню в краткосрочной перспективе.

ВИА/ИЖВ

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