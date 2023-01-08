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Авиакомпаниям планируют увеличивать полеты в Китай на допандемическом уровне
Соответственно, перевозчики могут выполнять рейсы как в допандемический период. Им разрешено восстанавливать регулярные рейсы на частотах, регламентированных двусторонними авиационными соглашениями.
Также будут сняты ограничения на количество пассажиров на рейсе.
Услуги в китайских аэропортах, возможно, еще не предоставлены в соответствии с запросом, поэтому вьетнамские авиакомпании должны заранее работать с этими аэропортами, чтобы обеспечить стабильное и бесперебойное возобновление своих международных рейсов, добавили в CAAV.
Власти считают, что, поскольку рынок международной авиации все еще восстанавливается, спрос на воздушный транспорт в будущем по-прежнему идет от деловых поездок, визитов родственников и учеба за границей. Предоставление туристических виз как Китаем, так и Вьетнамом также остается ограниченным.
Таким образом, воздушное сообщение между двумя странами не может вернуться к допандемическому уровню в краткосрочной перспективе.