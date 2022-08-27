Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Авиакомпании попросили увеличить количество рейсов и свести к минимуму задержки во время праздника Дня национальной независим

Министерство транспорта (МТ) обратилось к местным авиакомпаниям с просьбой увеличить количество рейсов во время четырехдневного праздника Дня национальной независимости (1-4 сентября), чтобы лучше удовлетворить спрос пассажиров на поездки
  Иллюстративное изображение. Источник: vietnamairlines   

Министерство транспорта (МТ) обратилось к местным авиакомпаниям с просьбой увеличить количество рейсов во время четырехдневного праздника Дня национальной независимости (1-4 сентября), чтобы лучше

В своем обращении к авиационным агентствам министерство обратилось к Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV) с просьбой дать указание внутренним авиакомпаниям организовать больше рейсов в ночное время, а также свести к минимуму задержки и отмены рейсов в течение этого периода.

Властям было предложено направить аэропорты к координации с местными департаментами транспорта и властями, чтобы регулировать движение вокруг аэропортов, чтобы избежать заторов, особенно вокруг международного аэропорта Таншоннят в Хошимине.

Между тем, местным департаментам транспорта было предложено активизировать общественный транспорт для обслуживания пассажиров, направляющихся из/в аэропорты, особенно в ночное время. В то же время необходимо увеличить связи между авиационным транспортом и другими формами транспорта, чтобы лучше удовлетворять потребности людей в поездках.

Министерство также обратилось к населенным пунктам с просьбой обеспечить порядок и безопасность дорожного движения, а власти - усилить контроль за ценами на проезд.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Сотрудница ПРООН получила высокую оценку за вклад в развитие Вьетнама

Заместитель премьер-министра выразил свою радость по поводу плодотворного сотрудничества между Вьетнамом и ООН за последние десятилетия, подтвердив, что вьетнамское правительство высоко ценит роль, которую ПРООН играет в поддержке развития во всем мире.
ПОДРОБНЕЕ

Top