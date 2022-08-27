Авиакомпании попросили увеличить количество рейсов и свести к минимуму задержки во время праздника Дня национальной независим

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Министерство транспорта (МТ) обратилось к местным авиакомпаниям с просьбой увеличить количество рейсов во время четырехдневного праздника Дня национальной независимости (1-4 сентября), чтобы лучше

В своем обращении к авиационным агентствам министерство обратилось к Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV) с просьбой дать указание внутренним авиакомпаниям организовать больше рейсов в ночное время, а также свести к минимуму задержки и отмены рейсов в течение этого периода.

Властям было предложено направить аэропорты к координации с местными департаментами транспорта и властями, чтобы регулировать движение вокруг аэропортов, чтобы избежать заторов, особенно вокруг международного аэропорта Таншоннят в Хошимине.

Между тем, местным департаментам транспорта было предложено активизировать общественный транспорт для обслуживания пассажиров, направляющихся из/в аэропорты, особенно в ночное время. В то же время необходимо увеличить связи между авиационным транспортом и другими формами транспорта, чтобы лучше удовлетворять потребности людей в поездках.

Министерство также обратилось к населенным пунктам с просьбой обеспечить порядок и безопасность дорожного движения, а власти - усилить контроль за ценами на проезд.



