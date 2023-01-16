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Авиакомпании попросили обеспечить безопасность и транспорт во время Тэт
В частности, аэропортам Донгхой и Тхосуан было предложено предоставлять услуги для ночных рейсов круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос.
Аэропортам по всей стране, в частности международным аэропортам Таншоннят и Нойбай, было предложено организовать надлежащий персонал и оборудование для обеспечения беспрепятственного досмотра и доставки багажа.
Аэропортам также было предложено организовать надлежащие стоянки для шаттлов, чтобы пассажиры могли их легко найти и использовать.
Крупные аэропорты, такие как Таншоннят, Нойбай и Дананг, получили указание ускорить применение непрерывного сбора платы за проезд.
CAAV также поручил своим подчиненным усилить внутреннюю проверку и надзор за предоставлением услуг таксопарками, которым разрешено работать в аэропортах.
Строгое наказание будет применено к водителям-нарушителям, если будут сообщения, что они обманывают или завышают плату с пассажиров.
Аэропорты также были обязаны в срочном порядке завершить техническое обслуживание инфраструктуры, строго соблюдать правила и меры по обеспечению безопасности и проведению ремонтных работ.
Между тем, операторам авиакомпаний было предложено разработать планы и меры контроля, чтобы свести к минимуму задержки и отмены рейсов.
В этом году у населения будут семидневные выходные с 20 по 26 января в связи с праздником Тэт.