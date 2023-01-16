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Авиакомпании попросили обеспечить безопасность и транспорт во время Тэт

Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) обратилось к агентствам, находящимся под ее управлением, с просьбой усилить контроль над порядком, безопасностью и транспортом во время празднования Лунного Нового года (Тэт) и весенних праздников в этом году. Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) обратилось к агентствам, находящимся под ее управлением, с просьбой усилить контроль над порядком, безопасностью и транспортом во время празднования Лунного Нового года (Тэт) и весенних праздников в этом году.

В частности, аэропортам Донгхой и Тхосуан было предложено предоставлять услуги для ночных рейсов круглосуточно, чтобы удовлетворить спрос.

Аэропортам по всей стране, в частности международным аэропортам Таншоннят и Нойбай, было предложено организовать надлежащий персонал и оборудование для обеспечения беспрепятственного досмотра и доставки багажа.

Аэропортам также было предложено организовать надлежащие стоянки для шаттлов, чтобы пассажиры могли их легко найти и использовать.

Крупные аэропорты, такие как Таншоннят, Нойбай и Дананг, получили указание ускорить применение непрерывного сбора платы за проезд.

CAAV также поручил своим подчиненным усилить внутреннюю проверку и надзор за предоставлением услуг таксопарками, которым разрешено работать в аэропортах.

Строгое наказание будет применено к водителям-нарушителям, если будут сообщения, что они обманывают или завышают плату с пассажиров.

Аэропорты также были обязаны в срочном порядке завершить техническое обслуживание инфраструктуры, строго соблюдать правила и меры по обеспечению безопасности и проведению ремонтных работ.

Между тем, операторам авиакомпаний было предложено разработать планы и меры контроля, чтобы свести к минимуму задержки и отмены рейсов.

В этом году у населения будут семидневные выходные с 20 по 26 января в связи с праздником Тэт.

ВИА/ИЖВ

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