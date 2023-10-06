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Авиакомпании переносят рейсы из-за тайфуна "Коину" на Тайване
Рейсы 5 октября вечером и 6 октября утром будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A350 или B787.
В тот же день бюджетный перевозчик Vietjet приостановил выполнение рейсов VJ885 и VJ886 по маршруту Хошимин - Гаосюн - Хошимин. Перебои могут затронуть и некоторые другие рейсы.
Авиакомпании заявили, что будут продолжать внимательно следить за погодной ситуацией и предоставлять обновленную информацию. Они рекомендуют пассажирам заблаговременно проверять информацию о рейсах и конкретные расписания на своих сайтах и в мобильных приложениях.
Пассажирам, пострадавшим от этих изменений, будет оказана помощь в соответствии с действующими правилами.
За дополнительной помощью можно обращаться на сайты и в мобильные приложения авиакомпаний, в Zalo, на официальные фан-страницы в Facebook, в официальные билетные кассы, к уполномоченным агентам и на горячие линии по работе с клиентами.