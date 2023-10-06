Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Авиакомпании переносят рейсы из-за тайфуна "Коину" на Тайване

Авиакомпании перенесли рейсы в международный аэропорт Гаосюн (Тайвань, Китай) и обратно на 5 октября в связи с влиянием тайфуна «Коину». В частности, национальный авиаперевозчик Vietnam Airlines отменил рейсы VN587 из Гаосюна в Ханой и VN581 из Гаосюна в Хошимин.

Рейсы 5 октября вечером и 6 октября утром будут выполняться на широкофюзеляжных Airbus A350 или B787.

В тот же день бюджетный перевозчик Vietjet приостановил выполнение рейсов VJ885 и VJ886 по маршруту Хошимин - Гаосюн - Хошимин. Перебои могут затронуть и некоторые другие рейсы.

Авиакомпании заявили, что будут продолжать внимательно следить за погодной ситуацией и предоставлять обновленную информацию. Они рекомендуют пассажирам заблаговременно проверять информацию о рейсах и конкретные расписания на своих сайтах и в мобильных приложениях.

Пассажирам, пострадавшим от этих изменений, будет оказана помощь в соответствии с действующими правилами.

За дополнительной помощью можно обращаться на сайты и в мобильные приложения авиакомпаний, в Zalo, на официальные фан-страницы в Facebook, в официальные билетные кассы, к уполномоченным агентам и на горячие линии по работе с клиентами.

ВИА/ИЖВ

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