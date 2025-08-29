Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Авиакомпании и железные дороги расширяют услуги в преддверии Дня независимости

Авиакомпании и железные дороги активизировали предоставление услуг, чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки во время празднования Национального дня в этом году (2 сентября).
  Иллиюстративное изоображение  
В пиковый период с 29 августа по 3 сентября авиакомпания Vietnam Airlines предлагает почти 600 000 мест по всей своей сети, что соответствует примерно 2900 рейсам, что более чем на 100 000 мест больше, чем в прошлом году. Они сосредоточены на маршрутах, связывающих Ханой с Хошимином и Данангом; между Ханоем, Хошимином и Камранью, Далатом и Хюэ; а также на международных рейсах в Индию, Китай, Таиланд и Австралию.

Авиакомпания Vietjet Air также добавляет 10 000 мест с 30 августа по 2 сентября на нескольких маршрутах, соединяющих крупные экономические и туристические центры, включая Хошимин, Ханой, Дананг, Нячанг, Фукуок и Хюэ.

В дополнение к увеличению числа рейсов по наиболее востребованным маршрутам, особенно в Ханой и обратно в праздничные дни, Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV) дала указание перевозчикам строго соблюдать внутренние правила ценообразования на авиаперевозки.

Опрос сайтов бронирования авиабилетов показывает, что стоимость авиабилета Vietnam Airlines на рейс из Хошимина в Ханой на 30 августа составляет от 1,95 до 3,76 миллиона донгов (72-142,6 доллара США) за билет. Между тем, тарифы авиакомпаний Vietjet Air и Bamboo Airways составляют 1,97–2,1 млн донгов и 1,9–3,5 млн донгов соответственно.

Стоимость билетов Bamboo Airways на рейс Дананг – Ханой теперь ограничена и составляет 1,5–3,2 миллиона донгов. У Vietnam Airlines более высокая доступность: тарифы составляют 1,3–2,4 миллиона донгов, в то время как стоимость авиабилетов Vietjet варьируется от 1,3 до 2,2 миллиона донгов.

Стоимость проезда по маршруту Ханой – Хошимин на 2 сентября составит 1,9–3,7 миллиона донгов у Vietnam Airlines, 1,5–3 миллиона донгов у Vietjet Air и 1,5–2,8 миллиона донгов у Bamboo Airways.

Что касается железных дорог, то некоторые маршруты, такие как Лаокай – Ханой и Винь – Ханой с 31 августа по 1 сентября, уже полностью забронированы, несмотря на то, что железные дороги максимально увеличили пропускную способность.

На маршруте Нячанг – Ханой 31 августа спальные места и высококачественные мягкие сиденья полностью заняты.

На тот же день количество бронирований на маршруте Хюэ – Ханой также превысило 80%. Система продажи билетов показала, что спальные места в поездах SE12, SE2 и SE8 полностью забронированы красным цветом с желтыми звездочками (что означает, что они полностью забронированы).

Чтобы удовлетворить растущий спрос на поездки, в дополнение к регулярным ежедневным рейсам Акционерное общество железнодорожного транспорта запустило 51 дополнительный поезд для размещения пассажиров во время празднования Национального дня.

2 сентября, в дополнение к ежедневным рейсам, железнодорожный сектор запустит семь дополнительных поездов по маршруту Ханой - Хайфон.

ИЖВ/ВИА

