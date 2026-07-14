Авария на воде у острова Фукуок: тела погибших индийских туристов отправлены на родину

В первом ряду слева направо: заместитель директора Департамента внешних связей города Хошимина Нгуен Минь Куэ, Посол Индии во Вьетнаме Тшеринг В. Шерпа, Генеральный консул Индии в городе Хошимине Випра Пандей на церемонии передачи тел погибших во второй половине дня 13 июля. Фото: Департамент внешних связей города Хошимина