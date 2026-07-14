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Авария на воде у острова Фукуок: тела погибших индийских туристов отправлены на родину
Сообщается, что после получения информации об аварии уже во второй половине дня 11 июля Департамент внешних связей города Хошимина создал две рабочие группы для оказания правовой поддержки и приема родственников погибших; был установлен круглосуточный (24/7) механизм взаимодействия с Департаментом консульских дел Министерства иностранных дел, властями провинции Анзянг, специальной зоной Фукуок, компетентными силами Вьетнама, а также Посольством Индии в Ханое и Генеральным консульством Индии в городе Хошимине для своевременного решения консульских процедур, вопросов, связанных с последствиями трагедии, и оказания поддержки родственникам погибших.
Вечером 12 июля рабочая группа Департамента внешних связей города Хошимина прибыла на место и совместно с соответствующими органами провела процедуры приема и обеспечения хранения тел 15 погибших, доставленных из Фукуока в Центр судебной медицины города Хошимина.
В ближайшее время Департамент внешних связей города Хошимина и Департамент консульских дел Министерства иностранных дел продолжат координацию с компетентными органами Вьетнама и представительскими учреждениями Индии во Вьетнаме для завершения необходимых процедур и оказания поддержки родственникам пострадавших, проходящих лечение в больнице Чорэй города Хошимина.
По информации Департамента внешних связей города Хошимина, Посольство Индии во Вьетнаме и Генеральное консульство Индии в городе Хошимине высоко оценили своевременную, профессиональную, ответственную и гуманную координацию компетентных органов Вьетнама, в том числе подразделений Министерства иностранных дел, властей провинции Анзянг и специальной зоны Фукуок.