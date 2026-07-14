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Авария на воде у острова Фукуок: тела погибших индийских туристов отправлены на родину

Во второй половине дня 13 июля Департамент внешних связей города Хошимина совместно с компетентными органами Вьетнама, Посольством Индии во Вьетнаме и Генеральным консульством Индии в городе Хошимине завершил процедуры передачи и отправки тел 15 погибших индийских туристов, ставших жертвами аварии с опрокидыванием катера в Фукуоке 11 июля, рейсом в 18:00 в Индию в соответствии с пожеланиями семей погибших.
  В первом ряду слева направо: заместитель директора Департамента внешних связей города Хошимина Нгуен Минь Куэ, Посол Индии во Вьетнаме Тшеринг В. Шерпа, Генеральный консул Индии в городе Хошимине Випра Пандей на церемонии передачи тел погибших во второй половине дня 13 июля. Фото: Департамент внешних связей города Хошимина  
Департамент внешних связей города Хошимина оказал содействие в оформлении процедур въезда для родственников погибших, а также взаимодействовал с больницами, судебно-медицинскими учреждениями и сервисными организациями, уполномоченными индийской стороной, обеспечив оперативное принятие, хранение, передачу и репатриацию тел погибших в соответствии с законодательством, с учетом обычаев, религиозных традиций и пожеланий семей погибших.

Сообщается, что после получения информации об аварии уже во второй половине дня 11 июля Департамент внешних связей города Хошимина создал две рабочие группы для оказания правовой поддержки и приема родственников погибших; был установлен круглосуточный (24/7) механизм взаимодействия с Департаментом консульских дел Министерства иностранных дел, властями провинции Анзянг, специальной зоной Фукуок, компетентными силами Вьетнама, а также Посольством Индии в Ханое и Генеральным консульством Индии в городе Хошимине для своевременного решения консульских процедур, вопросов, связанных с последствиями трагедии, и оказания поддержки родственникам погибших.

Вечером 12 июля рабочая группа Департамента внешних связей города Хошимина прибыла на место и совместно с соответствующими органами провела процедуры приема и обеспечения хранения тел 15 погибших, доставленных из Фукуока в Центр судебной медицины города Хошимина.

В ближайшее время Департамент внешних связей города Хошимина и Департамент консульских дел Министерства иностранных дел продолжат координацию с компетентными органами Вьетнама и представительскими учреждениями Индии во Вьетнаме для завершения необходимых процедур и оказания поддержки родственникам пострадавших, проходящих лечение в больнице Чорэй города Хошимина.

По информации Департамента внешних связей города Хошимина, Посольство Индии во Вьетнаме и Генеральное консульство Индии в городе Хошимине высоко оценили своевременную, профессиональную, ответственную и гуманную координацию компетентных органов Вьетнама, в том числе подразделений Министерства иностранных дел, властей провинции Анзянг и специальной зоны Фукуок.

ИЖВ/ВИА

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