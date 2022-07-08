Абэ Синдзо - премьер-министр, оказавший большое влияние на вьетнамо-японские отношения

Абэ Синдзо (в середине фото). Фото: Reuters

Благодаря г-ну Абэ вьетнамско-японские отношения активно развились. За время своего пребывания на посту премьер-министра Японии г-н Абэ посетил Вьетнам четыре раза, включая два официальных визита в 2013 и 2017 годах и два визита для участия в конференции АТЭС 2006 и 2017.

На сегодняшний день Япония является страной, предоставляющей крупнейший пакет ОПР для Вьетнама, 2-м по величине инвестором во Вьетнаме, 4-м по величине торговым партнером Вьетнама. Во время, когда страной руководил г-н Абэ, Вьетнам и Япония тесно координировали действия на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций, механизмы под руководством АСЕАН и т. д.

Параллельно с активным развитием отношений между двумя странами во время пребывания у власти премьер-министра Абэ вьетнамская община в Японии постоянно расширялась и быстро становилась третьим по величине сообществом экспатов в Японии.



