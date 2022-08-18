АБР: Практические преимущества «умного» анализа больших данных

Большие данные обладают огромным потенциалом для ускорения восстановления экономики Юго-Восточной Азии после пандемии COVID-19. Фото: saigondautu.com.vn

Соответственно, АБР отметил, что источник больших данных в Юго-Восточной Азии имеет огромный потенциал для использования, помогая ускорить и восстановить экономику региона в период после COVID-19.

При эффективном использовании это может принести много преимуществ и экономическую ценность в размере более 100 млрд. долл. США во многих областях, таких как общественное здравоохранение, социальное обеспечение и социальная защита, образование и обучение...

По словам экспертов АБР, благодаря анализу больших файлов данных страны Юго-Восточной Азии, а среди них и Вьетнам, расширили свое понимание продвижения практических действий, что помогает им быстро реагировать на кризисы, улучшать услуги и повышать устойчивость к будущим потрясениям.

Директор департамента Юго-Восточной Азии АБР Рамеш Субраманиам сказал, что темпы цифровизации явно ускорились во время пандемии COVID-19. Таким образом, повышается важность и эффективность больших данных, которые Юго-Восточная Азия имеет в предоставлении ключевых государственных услуг, таких как здравоохранение, социальное обеспечение и социальная защита, образование и обучение...

Важно, чтобы директивные органы помогли проложить путь к внедрению больших данных на всех этапах, от стратегического управления до создания культуры, основанной на данных.

Также, согласно отчету АБР, большие данные могут улучшить предоставление услуг правительствам стран Юго-Восточной Азии; в то же время ускоряя восстановление после пандемии COVID-19. По оценкам, системы удаленного мониторинга могут сэкономить системе здравоохранения 9,4 млрд. долл. США к 2030 году за счет сокращения посещений больниц, времени пребывания в больнице и количества медицинских процедур.

Между тем, использование аналитических источников данных для руководства медико-санитарными мероприятиями также может увеличить валовой внутренний продукт (ВВП) региона примерно на 15,5 млрд. долл. США к 2030 году.

Использование цифровых технологий для обеспечения персонализированного и дистанционного обучения и подключения к 2030 году может приносить примерно 77,1 млрд. долл. США в год в ВВП стран Юго-Восточной Азии.

В настоящее время цифровые технологии трансформируют мировую экономику. Только в Юго-Восточной Азии размер интернет-экономики может утроиться до 300 млрд. долл. США к 2025 году по сравнению с 2019 годом.

Однако раскрытие потенциала больших данных в предоставлении государственных услуг также требует от правительств Юго-Восточной Азии создания технических и стратегических основ для оптимизации возможностей данных и минимизации рисков, включая защиту персональных данных, борьбу с мошенничеством и кибербезопасность...



