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НОВОСТИ

АБР понизил прогноз роста экономики Вьетнама до 5,8% в текущем году

Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свой прогноз роста ВВП Вьетнама в сторону понижения до 5,8% на 2023 год и 6,5% на 2024 год с 6,5% и 6,8% в апреле, соответственно, согласно Прогнозу развития Азии (ADO), опубликованному 19 июля. Азиатский банк развития (АБР) пересмотрел свой прогноз роста ВВП Вьетнама в сторону понижения до 5,8% на 2023 год и 6,5% на 2024 год с 6,5% и 6,8% в апреле, соответственно, согласно Прогнозу развития Азии (ADO), опубликованному 19 июля.

Слабый внешний спрос продолжал оказывать давление на обрабатывающую промышленность и промышленное производство, в то время как внутренние условия, как ожидается, будут улучшаться в будущем, говорится в сообщении банка.

Прогнозируется, что инфляция в стране замедлится до 4% в 2023 году и в следующем году.

В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе в текущем году ожидается сохранение темпов роста на уровне 4,8%, что будет обусловлено внутренним спросом.

По прогнозам ADO, инфляция продолжит снижаться, приближаясь к допандемическому уровню по мере снижения цен на топливо и продукты питания.

Инфляция в развивающихся странах Азии в этом году составит 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.

Вновь открывающийся Китай способствует росту экономики региона. Однако спрос на экспортируемую развивающимися странами электронику и другие промышленные товары замедляется, поскольку ужесточение кредитно-денежной политики тормозит экономическую активность в ведущих странах с развитой экономикой. Таким образом, прогноз роста экономики региона на следующий год пересмотрен в сторону понижения до 4,7% с апрельской оценки в 4,8%.

Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает уверенными темпами восстанавливаться после пандемии, заявил главный экономист АБР Альберт Парк.

Внутренний спрос и активность в сфере услуг стимулируют рост, в то время как многие экономики также выигрывают от активного восстановления туризма, - продолжил он.

АБР сохраняет свои прогнозы роста для большинства субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона, исключение составляют Юго-Восточная Азия, Кавказ и Центральная Азия.

В частности, рост в Юго-Восточной Азии теперь ожидается на уровне 4,6% в этом году и 4,9% в следующем, по сравнению с 4,7% и 5% ранее, в основном из-за слабого мирового спроса на обработанную и произведенную промышленную продукцию, говорится в сообщении ADO.

ВИА/ИЖВ

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