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АБР понизил прогноз роста экономики Вьетнама до 5,8% в текущем году
Слабый внешний спрос продолжал оказывать давление на обрабатывающую промышленность и промышленное производство, в то время как внутренние условия, как ожидается, будут улучшаться в будущем, говорится в сообщении банка.
Прогнозируется, что инфляция в стране замедлится до 4% в 2023 году и в следующем году.
В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе в текущем году ожидается сохранение темпов роста на уровне 4,8%, что будет обусловлено внутренним спросом.
По прогнозам ADO, инфляция продолжит снижаться, приближаясь к допандемическому уровню по мере снижения цен на топливо и продукты питания.
Инфляция в развивающихся странах Азии в этом году составит 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.
Вновь открывающийся Китай способствует росту экономики региона. Однако спрос на экспортируемую развивающимися странами электронику и другие промышленные товары замедляется, поскольку ужесточение кредитно-денежной политики тормозит экономическую активность в ведущих странах с развитой экономикой. Таким образом, прогноз роста экономики региона на следующий год пересмотрен в сторону понижения до 4,7% с апрельской оценки в 4,8%.
Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает уверенными темпами восстанавливаться после пандемии, заявил главный экономист АБР Альберт Парк.
Внутренний спрос и активность в сфере услуг стимулируют рост, в то время как многие экономики также выигрывают от активного восстановления туризма, - продолжил он.
АБР сохраняет свои прогнозы роста для большинства субрегионов Азиатско-Тихоокеанского региона, исключение составляют Юго-Восточная Азия, Кавказ и Центральная Азия.
В частности, рост в Юго-Восточной Азии теперь ожидается на уровне 4,6% в этом году и 4,9% в следующем, по сравнению с 4,7% и 5% ранее, в основном из-за слабого мирового спроса на обработанную и произведенную промышленную продукцию, говорится в сообщении ADO.