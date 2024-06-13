НОВОСТИ
АБР поддерживает финансовый доступ для предприятий, принадлежащих женщинам, во Вьетнаме
Финансирование включает в себя кредит в размере 30 миллионов долларов США из средств обычного капитала АБР и синдицированные параллельные кредиты в размере 50 миллионов долларов США, 30 миллионов долларов США от Экспортно-импортного банка Китая (CEXIM), а также средства международного сотрудничества и 20 миллионов долларов США от ILX Fund, амстердамского управляющего активами, ориентированного на поддержку Целей устойчивого развития на развивающихся рынках. АБР выступил в качестве уполномоченного ведущего организатора и букраннера по всему финансированию.
Генеральный директор АБР по операциям с частным сектором Сюзанна Габури отметила, что благодаря предоставлению доступа к финансированию и специализированным консультационным услугам партнерство с LPBank позволит женщинам-предпринимателям во Вьетнаме развиваться и вносить вклад в экономический рост страны.
Она также отметила, что, сотрудничая с такими партнерами по развитию, как Экспортно-импортный банк Китая, ILX и We-Fi, они стремятся мобилизовать капитал для развития частного сектора, что позволит существенно улучшить положение женских предприятий во Вьетнаме.
На долю МСП приходится 40% валового внутреннего продукта Вьетнама и половина всех рабочих мест. Доступ к коммерческому финансированию является сложной задачей, особенно для женщин-заемщиков, которые часто сталкиваются с такими препятствиями, как отсутствие залога, низкая финансовая грамотность, более высокое восприятие рисков банками и недостаточная осведомленность банков о потенциале женского рынка.
Финансовый пакет поможет LPBank разработать новые продукты и процедуры для усиления поддержки МСП. Грант в размере 750 000 долларов США, основанный на результатах деятельности и финансируемый We-Fi, будет стимулировать LPBank к расширению услуг для женщин-заемщиков и внедрению консультационных услуг для МСП.
Заместитель председателя правления LPBank Ле Минь Там отметил, что поддержка клиентов МСП в получении доступа к капиталу всегда является важной стратегией, которой LPBank уделяет первостепенное внимание.
С этим кредитным пакетом LPBank не только увеличивает свой потенциал в предоставлении эффективных финансовых решений для клиентов, но и демонстрирует усилия по поддержке МСП, особенно там, где им очень нужен капитал для восстановления после пандемии и дальнейшего развития своего бизнеса, добавил он.