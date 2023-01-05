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АБР немного понизил прогноз экономического роста Вьетнама в 2023 году
Прогноз ВВП Вьетнама на весь 2022 год был пересмотрен АБР в сторону повышения в связи с рядом факторов, связанных с постепенным восстановлением потребительских расходов, туризмом и сильным ростом экспорта. Согласно отчету АБР, повышение мобильности является «ключом» к восстановлению экономики Вьетнама. Когда в начале года были сняты последние ограничения Covid-19 во Вьетнаме, люди восстановили свои покупательские привычки. В 2022 году потребительские расходы были высокими: розничные продажи в октябре выросли на 17% в годовом исчислении.
Экспорт за первые девять месяцев 2022 года был на 17,3% выше, чем годом ранее, и составил 282,52 млрд долларов.
В этом году во вьетнамскую экономику также было вложено большое количество прямых иностранных инвестиций (ПИИ). По состоянию на ноябрь 2022 года было зарегистрировано более 25 миллиардов долларов США иностранного инвестиционного капитала, что привело Вьетнам к рекордному году с точки зрения ПИИ. Однако в отчете АБР отмечается, что в будущем «на доверие потребителей и бизнеса может повлиять высокая инфляция и рост процентных ставок».
Наряду с повышением прогноза на 2022 год АБР также понизил прогноз роста ВВП Вьетнама на 2023 год, прокомментировав влияющие факторы:
Во-первых, «ликвидность остается недостаточной для восстановления экономики после недавнего ужесточения денежно-кредитной политики». Во-вторых – «Выпуск корпоративных долговых обязательств снижается с января по октябрь». В-третьих – «Освоение государственных инвестиций замедляется». Наконец, «Признаки того, что глобальный спрос на экспорт слабеет».
Во всех отношениях отчет АБР относительно положительно оценивает перспективы экономического роста Вьетнама. Тем не менее, в нем освещаются некоторые из ключевых проблем, с которыми столкнется страна, и на которые страна должна будет направлять ресурсы для решения в 2023 году.