XIV съезд КПВ: оперативное, точное и наглядное отражение важнейшего политического события страны

Осознавая высокую ответственность, журналисты прилагают все усилия для оперативного, точного и живого освещения атмосферы этого значимого политического события.

Член Центрального комитета Партии, Министр юстиции Вьетнама Нгуен Хай Нинь посетил рабочую зону корреспондентов Вьетнамского информационного агентства. Фото: ВИА



XIV Всевьетнамский партийный съезд (XIV съезд) является важнейшим политическим событием страны, проходящим в первые дни 2026 года и открывающим новый этап её развития, нацеленный на процветание, цивилизованность и счастье. Осознавая высокую ответственность, журналисты прилагают все усилия для оперативного, точного и живого освещения атмосферы этого значимого политического события.



В качестве национального информационного агентства, стратегического и надёжного источника информации Партии и Государства, а также ведущего мультимедийного коммуникационного агентства, Вьетнамское информационное агентство (ВИА) заранее разработало комплексный план подготовки, обеспечив участие всех информационных подразделений и корреспондентских пунктов внутри страны и за рубежом в реализации широкой информационно-разъяснительной линии. Эта работа охватывает оперативные новости и тематические материалы, отвечает потребностям системы средств массовой информации и коммуникаций, а также обеспечивает широкое распространение информации о важнейшем политическом событии страны среди многочисленной отечественной и международной аудитории



Заместитель генерального директора ВИА Нгуен Тхи Шы сообщила, что, глубоко осознавая значимость события, агентство заранее разработало информационный план по его освещению и организовало системную и эффективную реализацию, с тем чтобы обеспечить отечественные и зарубежные СМИ официальной, достоверной и разнообразной информацией о съезде, в полной мере выполняя функции национального информационного агентства.



Зам. гендиректора ВИА Нгуен Тхи Шы (в центре) и генерал армии Нгуен Чонг Нгиа — член Политбюро, секретарь Центрального комитета КПВ, начальник Главного политического управления Вьетнамской народной армии, посещают зону деятельности корреспондентов ВИА в Пресс-центре XIV Съезда КПВ. Фото: ВИА

Одной из приоритетных задач стало создание специализированного портала https://daihoidang.vn/ с шестью языковыми версиями (вьетнамской, английской, французской, русской, китайской и испанской) и пятью форматами контента (тексты, фотографии, видео, данные и инфографика). Портал охватывает актуальные события, тематические материалы, а также архивы документов и кадровых материалов за тринадцать съездов. Примечательно, что впервые ВИА сформировало базу данных по кадровому составу почти 150 партийных организаций, включающую более 1 200 персоналий. Этот проект стал практическим вкладом журналистов агентства в празднование XIV съезда.

Для проведения этой масштабной информационной кампании ВИА мобилизовало совокупные ресурсы, направив 93 сотрудника для освещения и обслуживания съезда, а также используя свои сильные стороны как сети представительств как внутри страны, так и за рубежом. Благодаря этому материалы ВИА отражают не только ход работы съезда в конференц-центре, но и атмосферу, доверие и ожидания кадровых работников, партийных членов и населения по всей стране, вьетнамцев на всех пяти континентах, а также международных друзей.

Напомним, что Пресс-центр XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама в координации с профильными ведомствами создал благоприятные условия для работы средств массовой информации, особенно ключевых национальных СМИ — Вьетнамского телевидения, Голоса Вьетнама, Вьетнамского Информационного Агентства, газеты «Нянзан», — чтобы они в полной мере выполняли роль принимающих СМИ: обеспечивали «чистый» телевизионный и радиосигнал, предоставляли фотоматериалы для использования прессой, способствовали широкому распространению информации о XIV Съезде Партии. Были также разработаны планы размещения и регулирования работы журналистов в Пресс-центре и в зале Съезда для съёмки видео, фото- и аудиофиксации — своевременно, научно, торжественно и упорядоченно, с обеспечением оперативности, точности и полноты информации в соответствии с поставленными требованиями. Наряду с этим Пресс-центр надлежащим образом обеспечивал питание и напитки в перерывах для журналистов, технических специалистов и обслуживающего персонала.

Журналисты и редакторы работают в зоне Пресс-центра Съезда. Фото: ВИА

Газета «Народная общественная безопасность» направила 5 корреспондентов для освещения XIV съезда. Строго следуя указаниям партийного комитета и редакционной коллегии, коллектив журналистов газеты разработал долгосрочный план и провёл тщательную, аккуратную и детальную подготовку, начатую с середины 2025 года. Кроме того, благодаря благоприятным условиям, созданным Организационным комитетом в части техники и оборудования, журналисты смогли уверенно и спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.

Корреспонденты сил Народной общественной безопасности, участвуя в освещении съезда, с полной самоотдачей доводят до читателей по всей стране важнейшую информацию и ключевые содержания работы съезда; при этом они неизменно проявляют высокое чувство ответственности партийцев, кадровых сотрудников и бойцов Народной общественной безопасности, строго соблюдая требования Организационного комитета, Пресс-центра и редакции, обеспечивая оперативное, достоверное и наглядное освещение XIV съезда.

В дни проведения XIV съезда коллектив журналистов постоянно и оперативно следит за ходом его работы в напряжённом режиме; ключевые содержания съезда быстро, полно и точно доводятся до аудитории. Тем самым отечественная и зарубежная аудитория получает возможность своевременно следить за важнейшими событиями в радостной и воодушевлённой атмосфере общенационального праздника.







