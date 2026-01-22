XIV съезд КПВ: важный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и РФ

20 января 2026 года, отвечая на вопрос корреспондента ВИА в России об ожиданиях от проходящего в Ханое XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул всестороннюю и непрерывную руководящую роль КПВ - политической силы, определяющей все основные направления развития страны.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: МИД РФ



Отвечая на вопрос корреспондента ВИА в России об ожиданиях от проходящего в Ханое XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул всестороннюю и непрерывную руководящую роль КПВ - политической силы, определяющей все основные направления развития страны. Он особо отметил руководящую роль КПВ в обеспечении интересов народа.

В эти дни, когда Вьетнам подводит итоги реализации решений XIII съезда (2021–2025 годы) и определяет ориентиры и цели развития страны на период 2026–2030 годов, г-н Сергей Лавров выразил уверенность, что результаты XIV съезда внесут важный вклад в формирование планов дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией.

Президент государства То Лам председательствовал на официальной церемонии приветствия Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, находящегося с государственным визитом во Вьетнаме 19-20 июня 2024 года по приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Фото: ВИА Вице-премьер, министр иностранных дел Буй Тхань Шон (справа) и его российский коллега Сергей Лавров. Фото: Архив ВИА

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, на протяжении всей истории с момента победы Вьетнама в борьбе за независимость и свободу Россия неизменно поддерживала братский вьетнамский народ в деле общественного строительства, экономического развития, расширения и укрепления внешних связей, в том числе дружественных отношений с РФ.



Две страны установили и поддерживают добрые отношения на высшем уровне партийно-государственного руководства, а также на уровне глав правительств. Наряду с этим Россия оказывает всестороннюю поддержку сотрудничеству между КПВ и правящей партией «Единая Россия». Взаимодействие между двумя партиями развивается в позитивном и поступательном ключе.

«Знаем, что Компартия Вьетнама является правящей партийной структурой и традиционно с момента победы Вьетнама в своей антиколониальной борьбе определяет все направления развития... У нас нет никаких сомнений, что руководящая роль Коммунистической партии Вьетнама отвечает интересам вьетнамского народа. Поэтому будем ждать результатов съезда. Будем их учитывать в дальнейших планах развития нашего стратегического партнерства, особых отношений с Социалистической Республикой Вьетнам» - сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Заместитель главного редактора газеты «Правда», член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Михаил Костриков. Фото: ВИА

В тот же день в кулуарах XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда», член Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, поделился с корреспондентом своими впечатлениями от первого визита во Вьетнам и ожиданиями от нынешнего Съезда.

Михаил Костриков отметил результаты Вьетнама, достигнутые за последние десятилетия, которые, по его словам, действительно впечатляют и говорят сами за себя.

«Результаты Вьетнама действительно впечатляют – я говорю и об экономическом росте, и о социальном развитии, и эти результаты подтверждаются тем, что я вижу своими глазами в Ханое... Руководству Вьетнама есть с чем выйти на XIV съезд, есть что рассказать и гражданам своей страны, и миру. я вижу, что XIV съезд Коммунистической партии Вьетнама это большое событие для страны и для её народа» - сказал Михаил Костриков.

XIV всевьетнамский съезд Партии: утверждение незаменимой руководящей роли КПВ



Это первый визит во Вьетнама, который у него много впчатлений. Он самостоятельно видит, что Вьетнам – это современная, динамично развивающаяся страна, и очень хорошее впечатление производит столица – Ханой. Однако, российский журналист давно знал Вьтенам. В прошлом он читал довольно много о Вьетнаме, понимал трудную историю Вьетнама в XX веке – это история борьбы за независимость, это история объединения страны, и коммунистическая партия Вьетнама сыграла здесь лидирующую роль.

Сейчас, при присутсвовании в центр-прессе XIV Cъезда КПВ он вместе с представителями больших изданий и коллегами, например, из Индии, Португалии, Шри-Ланки, Лаоса и других стран работает с большим воодушевлением и интересом.

Журналист-международник, доцент кафедры Дипломатической академии, заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, давний друг Вьетнама, доктор исторических наук Пётр Цветов. Фото: ВИА

Ранее, в интервью корреспонденту ВИА в Российской Федерации журналист-международник, доцент кафедры Дипломатической академии, заместитель председателя Общества российско-вьетнамской дружбы, давний друг Вьетнама, доктор исторических наук Пётр Цветов поделился оценками значения съездов Коммунистической партии Вьетнама и их роли в развитии страны.

Пётр Цветов отметил, что, как человек, родившийся в советское время и бывший членом Коммунистической партии, он глубоко убеждён: партийный съезд является важнейшим событием не только в истории конкретной политической партии, но и в жизни всего государства.

По его словам, во Вьетнаме всё, что обсуждается и принимается на съездах КПВ, включая как конкретные, так и стратегические цели и задачи, имеет исключительно большое значение для развития страны.

Он напомнил, что первый съезд КПВ в 1930 году носил учредительный характер. На втором съезде в 1950 году было принято решение переименовать Коммунистическую партию Индокитая в Партию трудящихся Вьетнама. Третий съезд партии в 1961 году определил курс на проведение двух параллельных революций — революции за освобождение Юга и революции по строительству социализма на Севере.

На протяжении 30 лет подряд, с 1945 по 1975 годы, Партия организовала и возглавляла две затяжные освободительные войны, добившись великих побед, ознаменовавшихся событиями международного масштаба и глубокой эпохальной значимости. Фото: ВИА



Особо он выделил VI съезд КПВ в 1986 году, назвав его исторической вехой. По словам Цветова, именно тогда руководство КПВ и все коммунисты страны осознали необходимость обновления курса и проведения реформ, учитывая специфические условия Вьетнама как ещё неразвитой страны, не обладавшей достаточной материальной базой для строительства социализма. Он подчеркнул, что сделанный тогда акцент на развитие частной инициативы и расширение связей с внешним миром оказался абсолютно верным решением, что подтверждается почти сорокалетними результатами политики обновления.

В этом контексте Пётр Цветов считает, что нынешний XIV съезд КПВ также может стать переломным. По его мнению, в теоретической части и в практических задачах съезда заложены важные элементы, позволяющие рассматривать его как значимый этап развития. Он отметил, что КПВ сохраняет и укрепляет свою руководящую роль именно благодаря своевременной корректировке курса после каждого съезда, тогда как по-настоящему переломным, безусловно, был VI съезд, а последующие в основном уточняли и развивали выбранное направление.

Говоря о результатах XIV съезда, Цветов выразил мнение, что после него для Вьетнама открывается новая эпоха. Он отметил, что в центре всех процессов — будь то развитие частной инициативы, культуры или внедрение новых технологий — ставится человек. По его словам, приоритетом становится не столько рост ВВП, объём внешней торговли или военная мощь, сколько развитие вьетнамского человека, его благополучие и качество жизни.

Он подчеркнул, что речь идёт о формировании всесторонне развитой личности — человека современной культуры, обладающего современными научными знаниями, в определённой степени политически активного и участвующего в управлении обществом. Для этого, по его словам, будут созданы соответствующие условия, включая технические, что позволит сформировать духовно и физически здоровое, социально защищённое и счастливое общество.

Отвечая на вопрос о значении итогов съездов КПВ для научных исследований, Пётр Цветов отметил, что независимо от идеологии КПВ на практике демонстрирует свою ведущую роль в управлении социально-экономическими процессами и развитии общества, в котором справедливо распределяется богатство, учитываются интересы всех слоёв населения и каждый имеет возможность развиваться в рамках закона.

Он подчеркнул, что теоретические наработки КПВ и её практический опыт представляют собой научный вклад как в теорию, так и в практику общественного развития. По его мнению, вьетнамский пример имеет важное значение не только для исследователей, но и для стран, задумывающихся о построении справедливого, социалистического или коммунистического общества, для которых опыт Вьетнама может служить ориентиром.