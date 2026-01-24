XIV всевьетнамский съезд КПВ: «Народ - корень»: высший критерий любых решений

23 января, сразу после заключительного заседания XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), в Пресс-центре Съезда Генеральный секретарь То Лам провёл международную пресс-конференцию, на которой были объявлены итоги XIV съезда Партии. Генеральный секретарь То Лам подчеркнул, что Резолюция XIV съезда КПВ ясно определила цели, направления и ключевые решения на предстоящий созыв и последующие периоды.

Ключевым и решающим является этап организации реализации. Извлечённый урок состоит в следующем: «Нашим самым большим слабым местом остаётся то, что многие правильные руководящие принципы реализуются не в полной мере. Поэтому в документах нынешнего Съезда особо подчёркивается фактор действий и повышается ответственность каждого сектора, каждого уровня, каждого кадрового работника и члена партии».

Это необходимо для того, чтобы руководящие принципы, линия и политика Партии вошли в жизнь, в практику, быстро дали ощутимые результаты, которые Народ сможет увидеть и которыми сможет воспользоваться, тем самым укрепляя доверие Народа к Партии.

На пресс-конференции корреспондент Вьетнамского информационного агентства (ВИА) задал вопрос о том, что Резолюция XIV съезда чётко определила направления, цели и систему ключевых решений на предстоящий созыв и последующие этапы, и каким образом каждая партийная организация и каждый член партии должны проявить единство воли и действий, чтобы как можно скорее воплотить Резолюцию в жизнь, принося Народу благополучие и достаток.

"Говоря об организации реализации, Генеральный секретарь подчеркнул необходимость сосредоточиться на восьми группах задач. Это: конкретизация документов в программы и планы с чёткими целями, конкретным распределением обязанностей и сроками выполнения; решительное обновление модели роста и методов развития с опорой на науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию как центральную движущую силу; повышение эффективности и экономичности, практику бережливости и борьбу с расточительством; концентрация усилий на устранении всех узких мест, максимальном раскрытии ресурсов и создании благоприятной среды для развития; формирование механизмов регулярного и внепланового контроля, надзора и оценки, своевременное поощрение тех, кто работает эффективно, и строгое пресечение проявлений волокиты, уклонения и перекладывания ответственности; утверждение культуры честности, научного государственного управления, повышение прозрачности и подотчётности; качественная информационно-разъяснительная работа для формирования консенсуса и подлинного, эффективного патриотического соревновательного движения; признание того, что Народ является центром, субъектом, целью, движущей силой и источником развития, при этом удовлетворённость Народа рассматривается как высший критерий всех решений.

«Конкретно необходимо определить ответственных лиц, сроки и дорожную карту реализации, а также добиться измеримых результатов», — отметил Генеральный секретарь.

Требование Центрального комитета КПВ XIV созыва заключается в том, чтобы каждое министерство, ведомство, местный орган, подразделение и предприятие незамедлительно приступили к реализации Резолюции Съезда. Необходимо найти ответы на вопросы: «Что именно нужно делать и как именно, чтобы Резолюция вошла в жизнь?»; «Как выстроить вертикальные и горизонтальные связи, сверху вниз и снизу вверх, для реализации Резолюции XIV съезда Партии, а также резолюций Центрального комитета и Политбюро, решений непосредственно подчинённых партийных комитетов, с тем чтобы достичь наилучших результатов и превратить эти резолюции в “открывающий путь” и “источник ресурсов” для экономического роста, социально-культурного развития, образования и здравоохранения, безопасности и обороны, внешней политики и международной интеграции».

«Цель Партии — повышение уровня жизни Народа, и иной цели у Партии нет», — подтвердил Генеральный секретарь.