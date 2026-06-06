VinFast сообщает о рекордных продажах VF 8 нового поколения

Вьетнамский производитель электромобилей VinFast сообщил о получении 12 728 предварительных заказов на электрический внедорожник премиум-класса D-сегмента VF 8 нового поколения в рамках восьмидневной кампании бронирования, проходившей с 27 мая по 3 июня 2026 года.



Этот показатель стал новым рекордом продаж модели сегмента D премиум-класса за всю историю VinFast. Первые поставки автомобилей клиентам запланированы на конец июля 2026 года.



Все заказы являются невозвратными и не подлежат отмене. Покупатели получают скидку в размере 51 млн вьетнамских донгов, что составляет более 1 900 долларов США, а также другие льготы, которые в настоящее время предлагает VinFast. Среди них - скидка 10% от рекомендованной цены или льготный автокредит с фиксированной процентной ставкой 5% годовых в течение первых трех лет, а также бесплатная зарядка на станциях V-Green по всей стране до 10 февраля 2029 года.



Заместитель генерального директора VinFast по глобальным продажам Зыонг Тхи Тху Чанг заявила, что 12 728 заказов, полученных в течение восьми дней, стали беспрецедентным достижением для автомобиля сегмента D премиум-класса в портфеле компании.



По ее словам, этот результат свидетельствует о том, что значительные модернизации, реализованные в VF 8 нового поколения, отвечают спросу клиентов.



Технологические прорывы, разработанные инженерами VinFast с учетом реальных потребностей рынка, обеспечат клиентам впечатляющий опыт эксплуатации.



VF 8 является важной вехой в стратегическом переходе VinFast к электромобильности и первой моделью в линейке компании, которая прошла комплексную модернизацию дизайна, технологий и функциональных возможностей.



Автомобиль, разработанный в соответствии с дизайнерской философией «Tech Fluid», сочетает передовые технологии с роскошным и утонченным внешним обликом. Его эргономичный интерьер призван обеспечить пользователям комфорт, удобство и оптимальные впечатления от вождения.



Полностью новая технологическая платформа и электронная архитектура, разработанные собственными силами инженеров VinFast, позволили снизить массу автомобиля на 600 кг по сравнению с предыдущим поколением. Это повысило маневренность, устойчивость и энергоэффективность модели.



Модель также оснащена адаптивной подвеской с частотно-селективным демпфированием (Frequency Selective Damping, FSD) и интегрированной системой терморегулирования (Integrated Thermal Management, ITM). Эти технологии обеспечивают более высокий уровень комфорта, повышают надежность и энергоэффективность автомобиля, а также способствуют увеличению срока службы аккумуляторной батареи и силовой установки.