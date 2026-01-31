Этот шаг рассматривается как стратегический, подтверждающий решимость VinFast возглавить тренд электрификации транспорта и заново определить рынок электрических мотоциклов во Вьетнаме.

Утром 30 января компания VinFast официально объявила о завершении формирования генеральной стратегии по трём линейкам электрических мотоциклов — массовой, премиальной и спортивной, одновременно представив 7 полностью новых моделей, относящихся к премиальной и спортивной линейкам.

Этот шаг рассматривается как стратегический, подтверждающий решимость VinFast возглавить тренд электрификации транспорта и заново определить рынок электрических мотоциклов во Вьетнаме.

По информации VinFast, экосистема электрических мотоциклов формируется с ориентацией на всесторонний охват потребительских сегментов — от индивидуального пользования и сервисных перевозок до премиальных клиентов и любителей скорости. Чёткое разграничение трёх продуктовых линеек не только облегчает выбор для пользователей, но и создаёт основу для развития ключевых технологий, повышения пользовательского опыта и стандартов безопасности.



VinFast объявил стратегию развития электрических мотоциклов с 7 премиальными и спортивными моделями.

В массовом сегменте VinFast в настоящее время располагает широкой продуктовой линейкой, которая уже получила позитивный отклик рынка. В неё входят модели Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X и Viper. Эта линейка ориентирована на массовых потребителей, оптимизирует эксплуатационные расходы и подходит как для личных поездок, так и для коммерческих сервисных перевозок.



VinFast объявил стратегию развития электрических мотоциклов с 7 премиальными и спортивными моделями. Фото: Архив

Параллельно с массовой линейкой VinFast впервые официально представил две совершенно новые линейки электрических мотоциклов — премиальную и спортивную.

Премиальная линейка включает три модели: Rasad, Sadie и Saxil, позиционируемые для клиентов с высокими требованиями к эстетике, технологиям и впечатлениям от вождения. В частности, Rasad выполнен в стиле maxi-scooter с мощным, мужественным дизайном и выраженными угловатыми линиями, обеспечивая комфортную и безопасную посадку. Ожидается, что модель будет оснащена центральным электродвигателем с максимальной мощностью 7 100 Вт и сможет развивать скорость до 100 км/ч.

Модели Sadie и Saxil обладают утончённым, элегантным обликом с преобладанием плавных линий и выразительным световым блоком ромбовидной формы. Обе модели, как ожидается, будут оснащены центральным электродвигателем мощностью до 4 500 Вт и смогут развивать максимальную скорость до 80 км/ч, что соответствует потребностям премиального городского передвижения.

Спортивная линейка электрических мотоциклов VinFast включает четыре модели, разработанные в стилях naked-bike, cruiser и supersport. Две модели в стиле naked-bike — Subab и Surad — ориентированы на гибкость повседневного использования, оснащены высоким рулём и удобным сиденьем. Модель cruiser Sudub привлекает мощным внешним обликом, увеличенной колёсной базой и рулём, расположенным выше сиденья, что делает её подходящей для длительных поездок. Особого внимания заслуживает модель supersport Sulad, оснащённая обтекателями с оптимизированной аэродинамикой, обеспечивающими устойчивость движения на высоких скоростях.

VinFast официально объявила о завершении формирования генеральной стратегии по трём линейкам электрических мотоциклов. Фото: ВИА

Все четыре спортивные модели оснащаются электродвигателями с максимальной мощностью до 50 000 Вт, что эквивалентно бензиновым мотоциклам с рабочим объёмом двигателя 600 куб. см, и способны развивать максимальную скорость до 130 км/ч. Они комплектуются высокоэффективными аккумуляторными батареями, обеспечивающими значительный запас хода после каждой полной зарядки.

Комментируя новую продуктовую стратегию, Хоанг Ха, генеральный директор направления электрических мотоциклов VinFast на рынке Вьетнама, отметил, что реструктуризация продуктовой линейки и запуск двух новых серий с семью моделями направлены на то, чтобы вывести электрические мотоциклы за рамки привычных представлений, переосмыслить рынок электрических мотоциклов Вьетнама и превратить их в средство выражения индивидуальности, страсти и социальной ответственности современного потребителя.

Согласно планам, VinFast выведет на рынок коммерческие версии премиальной линейки в IV квартале 2026 года, а первые спортивные модели — во II квартале 2027 года, что, как ожидается, приведёт к существенным изменениям на рынке электрических мотоциклов Вьетнама.