ВЬЕТНАМСКИЕ БРЕНДЫ
Viettel обучает суверенную вьетнамоязычную модель ИИ со 120 миллиардами параметров
Согласно результатам тестирования, VT-Super-120B-A12B — вьетнамская большая языковая модель, разработанная и полностью освоенная Viettel AI, — демонстрирует высокую производительность и входит в число лидеров по точности среди моделей аналогичного масштаба.
Такой результат стал возможен благодаря обучению модели на локальных данных и её оптимизации для решения прикладных задач внутри страны. Особо отмечается, что VT-Super-120B-A12B значительно улучшает обработку вьетнамского языка без снижения производительности исходной модели на английском языке, а также ограничивает эффект катастрофического забывания (catastrophic forgetting), который часто возникает в процессе обучения и донастройки моделей искусственного интеллекта.
VT-Super-120B-A12B построена на открытой архитектуре NVIDIA Nemotron 3 Super с масштабом 120 миллиардов параметров. Обучение, донастройка и оптимизация модели для вьетнамского языка осуществлялись непосредственно командой вьетнамских инженеров. Возможность обработки длинного контекста, обеспечиваемая архитектурой NVIDIA Nemotron, позволяет модели сохранять логическую связность информации при работе одновременно с многочисленными документами, процедурами и сложными диалогами в рамках одной задачи.
Эта возможность особенно важна для специфических задач управления и эксплуатации во Вьетнаме, где многие нормативные требования и процедуры могут изменяться в зависимости от типа документов, вовлечённых субъектов или конкретных условий применения. Наличие базовой модели, способной запоминать и гибко адаптироваться к реальным данным, создаёт основу для дальнейшей донастройки LLM со стороны Viettel AI с целью достижения высокой точности и эффективного решения задач по оптимизации применения искусственного интеллекта для каждой организации и предприятия Вьетнама.
По словам директора Viettel AI Нгуен Мань Кюи: «Искусственный интеллект переходит от роли инструмента поддержки к роли нового технологического инфраструктурного слоя. Государства, которые способны самостоятельно управлять моделями, данными и технологиями обучения, получают преимущества в создании систем, отвечающих их собственным потребностям развития. Для Viettel освоение вьетнамоязычной LLM является ключевым шагом на пути к формированию суверенных решений в области искусственного интеллекта, способных реально сопровождать деятельность вьетнамских организаций и предприятий».
Директор программы AI Nations компании NVIDIA Шилпа Колхаткар отметила: «Содействуя развитию суверенного искусственного интеллекта и специализированных отраслевых ИИ-решений, Viettel способствует расширению доступа к технологиям искусственного интеллекта в масштабах всего общества, одновременно превращая местные языки и данные в практические инструменты для государственных органов и бизнеса».
На основе данной модели Viettel AI разрабатывает платформу AI Agent для пользователей во Вьетнаме, способную самостоятельно выполнять последовательности задач в рамках единого рабочего пространства. Одним из первых приложений станет Правовой ИИ-помощник, который, как ожидается, сможет анализировать документы, сопоставлять нормативные акты, обобщать данные и предлагать варианты решений конкретных задач пользователей на значительно более высоком уровне качества по сравнению с предыдущими версиями.
От сферы государственного управления и обслуживания клиентов до корпоративного управления и анализа данных — VT-Super-120B-A12B рассматривается как базовая технология для создания систем искусственного интеллекта, способных понимать и эффективно удовлетворять реальные потребности вьетнамских организаций и предприятий.
Освоение Viettel AI крупной языковой модели для вьетнамского языка имеет значение не только с технологической точки зрения, но и способствует реализации духа Резолюции 57-NQ/TW Политбюро о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.