ЭКОНОМИКА
Vietnam RWA Summit 2026: Токенизация реальных активов требует баланса между инновациями и требованиями управления рисками
Формирование доверия к рынку капитала
Объём притока капитала в токенизированные реальные активы (RWA) в 2025 году увеличился примерно на 300%, что значительно превышает показатели других групп активов. Однако главным препятствием, из-за которого рынок пока не развивается в соответствии со своим потенциалом, является не сама технология токенизации, а отсутствие полноценного формирования доверия к рынку капитала.
Об этом заявил председатель Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов Фан Дык Чунг, представив обзор ситуации на мировом рынке токенизированных активов, а также изменения направлений движения мировых цифровых потоков капитала.
По словам Фан Дык Чунга, блокчейн может поддерживать распределение, передачу прав собственности и расчёты по активам, однако он не способен самостоятельно создавать доверие или превращать некачественный актив в качественный. Доверие к токенам должно начинаться с надёжных данных о реальных активах, проверяемой идентификации участников, подтверждённой информации об активах и денежных потоках, а также механизмов раскрытия информации, отслеживания и постоянного контроля.
Поэтому структура рынка должна формироваться в следующей последовательности: от реальных активов, надёжной инфраструктуры данных к цифровым активам на основе соответствующей правовой платформы, и только после этого должны создаваться токены и каналы их распределения. В этой структуре торговая площадка является лишь одним из многих каналов доставки активов инвесторам; решающими факторами остаются сами виды распределяемых активов, их качество и возможность проверки исходных данных.
Что касается Вьетнама, Фан Дык Чунг сообщил, что за примерно 10 месяцев были разработаны шесть документов различного уровня — от законов, постановлений до циркуляров, при этом продолжается подготовка нормативной базы в сфере идентификации и верификации.
Вьетнам также обладает преимуществом благодаря масштабному розничному спросу: через рынок проходит около 200 млрд долларов США токенизированных активов, а число цифровых кошельков или владельцев цифровых активов составляет около 17 миллионов. Это может стать важной основой для развития цифровизированного рынка капитала при условии полноценного формирования уровней данных, цифровых активов и механизмов их распределения.
Баланс между инновациями и требованиями управления рисками
Доцент, доктор наук Данг Ван Тхань, заместитель председателя Комитета по экономике и бюджету Национального собрания XI созыва, отметил, что разделение и передача частей активов на основе технологии распределённого реестра могут создать благоприятные условия для бухгалтерского учёта, проведения расчётов, доступа к источникам капитала и расширения возможностей мобилизации ресурсов с международного рынка.
Однако возможности развития должны сопровождаться способностью выявлять риски и управлять ими. Это требование касается не только уровня отдельных предприятий и экономических организаций, но и уровня государственного управления, направленного на обеспечение безопасности финансовой системы и национальной финансовой стабильности.
С точки зрения практики управления рынком, заместитель заведующего Отделом развития рынка ценных бумаг Государственной комиссии по ценным бумагам То Чан Хоа отметил, что действующая пилотная модель рынка токенизированных активов формируется по принципу «одновременно строгая и открытая».
Организации, предоставляющие услуги в данной сфере, должны отвечать высоким требованиям по финансовой устойчивости и технологической безопасности, тогда как механизмы выпуска и выбора активов для листинга по-прежнему предусматривают определённое пространство для развития рынка. Лицензирование является лишь первым шагом, более важной задачей становится формирование потенциала управления и надзора после официального запуска рынка, а также дальнейшее совершенствование правовой базы на основе практического опыта.
Международные участники конференции поделились практическим опытом процесса токенизации реальных активов.
Эксперт по финансам Офиса макроэкономических исследований АСЕАН+3 (AMRO) Вукын Юн отметил, что токенизация не способна автоматически решить все ограничения, связанные с ликвидностью и оценкой базовых активов. Многие успешные продукты RWA ориентированы на традиционные финансовые активы, такие как государственные облигации, фонды денежного рынка, и при этом продолжают использовать проверенные структуры — например, фонды или специальные юридические лица.
В этом случае токен представляет собой цифровое право на долю в структуре, которая владеет базовым активом.
Представитель Международного финансового центра Дананга Кевин Иванага, директор по стратегии и взаимодействию, сообщил, что главная цель заключается не в развитии цифровых активов как спекулятивного инструмента, а в создании управляемой экосистемы цифровых финансов и токенизации, которая позволит связать реальные активы Вьетнама с внутренними и международными источниками капитала.
Центр уделяет приоритетное внимание созданию контролируемой песочницы (sandbox), в рамках которой чётко определяются участвующие субъекты, сфера деятельности, сроки пилотного проекта, ограничения по операциям, а также требования к раскрытию информации, хранению активов и отчётности.
Рассматриваемые приложения должны иметь обеспечение реальными активами и обладать очевидной экономической ценностью; связь между токеном и базовым активом должна быть реализуемой на практике, прозрачной и поддающейся проверке.
По словам Кевина Иванага, эффективность данной модели должна оцениваться не только по объёму транзакций, но и по объёму капитала и качеству привлечённых финансовых потоков для вьетнамских проектов и предприятий; стоимости токенизированных реальных активов; уровню снижения затрат на выпуск и расчёты, а также способности предприятий, успешно завершивших этап sandbox, выйти на регулируемый рынок.
Если международный опыт является зеркалом для анализа, то общий взгляд, который разделяют эксперты, заключается в том, что интеграция не означает копирование существующих моделей.
Вьетнам должен выбирать принципы, соответствующие его правовым условиям, уровню развития рынка и внутренним возможностям надзора. Главная ценность международного опыта заключается в способности своевременно выявлять риски, тем самым избегая повторения циклов чрезмерного роста и запоздалой корректировки, которые уже наблюдались на более развитых рынках.
С учётом масштабов рынка, технологических ресурсов и текущих темпов совершенствования политики Вьетнам располагает необходимыми условиями для расширения новых каналов мобилизации капитала и постепенного укрепления своих позиций в региональной экосистеме цифровых финансов.
Vietnam RWA Summit 2026 является первой международной конференцией по токенизации реальных активов во Вьетнаме. Это многосторонняя площадка для диалога по вопросам политики и практики рынка, сосредоточенная на определении ключевых условий в сфере институтов, инфраструктуры и возможностей реализации для развития рынка цифровых активов.
Тем самым мероприятие способствует расширению возможностей превращения Вьетнама в новый центр притяжения капитала, технологий и моделей цифровых финансов в регионе.
Мероприятие проходит 18 и 19 июля. Организаторами выступают Вьетнамская ассоциация блокчейна и цифровых активов (VBA) совместно с Национальной ассоциацией кибербезопасности (NCA) и Вьетнамской ассоциацией недвижимости (VNREA) при содержательной поддержке Государственной комиссии по ценным бумагам.