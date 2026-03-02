[Video] Спецпосланник Генерального секретаря То Лама провёл встречу с Президентом Российской Федерации

Продолжая программу визита в Российскую Федерацию с целью информирования о результатах Всевьетнамского съезда XIV созыва Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), во второй половине дня 24 февраля в Кремле Специальный посланник Генерального секретаря То Лама, член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг провёл встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.





Президент В. Путин приветствовал Ле Хоай Чунга и вновь поздравил с успешным проведением XIV съезда КПВ, высоко оценил итоги телефонного разговора с Генеральным секретарём То Ламом сразу после завершения съезда; подчеркнул, что переизбрание товарища То Лама Генеральным секретарём Центрального комитета Партии нового созыва свидетельствует о высоком доверии со стороны Партии и народа.

Президент России выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём То Ламом Вьетнам успешно реализует стратегические приоритеты, вступит в эпоху подъёма и устойчивого развития, достигнет поставленных целей.

Товарищ Ле Хоай Чунг передал Послание Генерального секретаря То Лама президенту Путину, подчеркнув, что XIV съезд выполнил важную историческую миссию, всесторонне подвёл итоги 40 лет обновления, определил ключевые цели, направления и стратегические прорывы на будущее и судьбу нации в новую эпоху развития.

Товарищ Ле Хоай Чунг проинформировал о ключевых направлениях и трёх стратегических прорывах XIV съезда, отметив динамичное развитие вьетнамско-российских отношений под руководством высших лидеров двух стран.

Во второй половине того же дня состоялись переговоры Министра иностранных дел Ле Хоай Чунга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Министр С. Лавров поблагодарил министра Ле Хоай Чунга за предоставленную важную информацию стратегического характера о XIV съезде; подтвердил, что Вьетнам является приоритетным партнёром во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Стороны провели обзор и оценку состояния двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие между двумя министерствами иностранных дел; обменялись мнениями и согласовали ряд мер, направленных на усиление координирующей роли двух ведомств в дальнейшем укреплении и развитии отношений между двумя странами; обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.



