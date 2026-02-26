[Video] Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Гендиректора ТАСС

Во второй половине дня 25 февраля Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял господина Андрея Кондрашова, Генерального директора Информационного агентства ТАСС Российской Федерации, находящегося с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме по приглашению Вьетнамского информационного агентства (ВИА).

Премьер-министр отметил, что в настоящее время обе страны вступили в новую эпоху развития; руководство и народы двух стран избрали курс на дальнейшее укрепление Всеобъемлющего стратегического партнёрства, расширение предметного и эффективного сотрудничества во всех сферах, стремясь вывести экономико-торговое взаимодействие на уровень, соответствующий политическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров, туризм, с реализацией конкретных проектов, включая атомную энергетику, метрополитен и другие. В данном процессе необходимо активное участие средств массовой информации для распространения позитивной энергии.

Подчеркнув, что чувства народа Вьетнама к Российской Федерации и россиян к Вьетнаму являются бесценным достоянием, которое нынешние поколения должны продолжать укреплять, Премьер-министр предложил двум информационным агентствам активнее освещать традиции добрых и дружественных отношений между двумя странами, особенно среди молодёжи; организовывать мероприятия и форумы для расширения обменов и обучения молодёжи и молодых журналистов, пробуждая энтузиазм и совместные усилия по укреплению солидарности и дружбы между народами двух стран.

Выразив благодарность Премьер-министру за внимание, поддержку и содействие развитию сотрудничества между ТАСС и ВИА, Генеральный директор Андрей Кондрашов отметил, что два информационных агентства будут тесно координировать действия, реализуя предложения Премьер-министра, способствуя сохранению, укреплению и углублению традиционных дружественных отношений и Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией в новой ситуации. Кроме того, ТАСС и ВИА будут тесно взаимодействовать друг с другом и привлекать информационные агентства в рамках Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) для усиления информационного сопровождения и поддержки развития каждой страны и вьетнамско-российских отношений.