VI Фестиваль культуры народа Чам пройдёт в провинции Кханьхоа

VI Фестиваль культуры народа Чам состоится с 26 по 28 июня в провинции Кханьхоа при участии семи провинций и городов, где проживает большое количество представителей народа Чам, включая провинции Зялай, Ламдонг, Тэйнинь, Анзянг, Даклак и город Хошимин.





Танцевальное представление народа чам во время программы «День культуры этнических групп Вьетнама» в провинции Кханьхоа. Фото: Нгуен Тхань – ВИА.

Фестиваль проходит под девизом «Сохранение и продвижение культурной самобытности народа Чам в новую эпоху» и будет организован в масштабном и комплексном формате с множеством ярких мероприятий. В течение трёх дней (26–28 июня) пройдут культурные, художественные, спортивные и туристические программы, включая демонстрации и реконструкции традиционных обрядов и ритуалов народа Чам; выставки и презентации традиционной культуры; показ традиционных ремёсел; фестиваль народного художественного творчества; показ традиционных костюмов Чам; спортивные соревнования и народные игры; а также конкурс навыков в сфере общественного туризма.

В рамках фестиваля будет представлена художественная инсталляционная экспозиция под названием «Краски Чам — встреча и распространение», включающая фотографии и документальные фильмы, оформленные с использованием современных цифровых технологий, таких как крупные светодиодные экраны, 3D-мэппинг, лазерное художественное освещение, многоканальный звук, а также технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Всё это создаст живое, интерактивное и насыщенное художественное пространство.

Мастера из деревни Биньдык, принадлежащей народу чам, часто выбирают для обжига керамику народа го высокие, хорошо проветриваемые земляные насыпи. Фото: Сон Нгиа - ИЖВ



Кроме того, будет организовано открытое пространство традиционного культурного опыта народа Чам, непосредственно связанное с выставочной зоной. Оно позволит воссоздать различные аспекты повседневной жизни общины Чам, включая традиционную жилую архитектуру, зоны ремесленных мастерских, демонстрации традиционных искусств и площадки для знакомства с традиционной кухней.

В рамках мероприятия также пройдёт тематическая выставка «Особенности культуры народа Чам в культурном сообществе народов Вьетнама», а также специализированный семинар, посвящённый сохранению и продвижению культурного наследия Чам в связи с развитием устойчивого туризма.

По данным Министерства культуры, спорта и туризма, VI Фестиваль культуры народа Чам направлен на чествование, сохранение и развитие традиционных культурных ценностей народа Чам, подтверждение его роли как носителя культурного наследия и укрепление великого национального единства в новый этап развития страны.

Фото: Архив ИЖВ

Событие также способствует повышению общественного осознания роли культуры в устойчивом развитии, укреплению национальной гордости и ответственности за сохранение и передачу культурного наследия народа Чам в условиях глубокой международной интеграции. Одновременно оно создаёт пространство культурного обмена между общинами Чам в различных регионах, продвигает выдающиеся культурные ценности народа Чам и связывает их с развитием туризма.