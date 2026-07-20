VAIC 2026 определил лучшие решения в области ИИ для практических задач

Оргкомитет вручил первую премию команде L-GPT 6.7 на финале конкурса Vietnam AI Innovation Challenge 2026. Фото: ВИА

Во второй половине дня 19 июля в Ханое состоялась церемония закрытия конкурса Viet Nam AI Innovation Challenge (VAIC) 2026, на которой после завершения 48-часового хакатона были объявлены его победители. В рамках мероприятия также чествовали представителей нового поколения разработчиков в области искусственного интеллекта (AI Builders), использующих передовые мировые технологии и знания для решения актуальных задач Вьетнама.



Организаторами программы выступили Национальный инновационный центр (NIC), корпорация Meta, организация AI for Vietnam, корпорация FPT и Университет Зуйтан, при поддержке международных организаций, предприятий и ведущих технологических компаний.



Проходивший с 17 по 19 июля 2026 года, конкурс VAIC 2026 стал одной из крупнейших площадок сообщества искусственного интеллекта, объединив почти 1 500 участников, представлявших 340 команд. В течение непрерывного 48-часового хакатона команды разрабатывали решения, создавали прототипы продуктов и готовили презентации при поддержке ведущих отечественных и зарубежных экспертов и наставников.



На этапе Demo Day десять лучших команд представили и защитили свои решения перед жюри. Представленные в этом году проекты продемонстрировали отчётливый переход от научных исследований к практическому применению, сосредоточившись на решении конкретных задач предприятий, регионов и экономики страны, а также подтвердили высокий потенциал внедрения и дальнейшего вывода на рынок.



Выступая на церемонии закрытия, директор Национального инновационного центра (NIC) Ву Куок Хи высоко оценил профессиональный уровень участников конкурса.



«После завершения конкурса NIC продолжит сопровождать лучшие проекты посредством программ инкубации и акселерации стартапов, поддержки разработки продуктов в сети лабораторий и инновационных пространств, а также содействовать установлению связей между командами, предприятиями, инвестиционными фондами и сетью отечественных и зарубежных партнёров, чтобы обеспечить практическое внедрение решений в области искусственного интеллекта», – подчеркнул Ву Куок Хи.



Одной из отличительных особенностей VAIC 2026 стало участие экспертного совета и жюри, в состав которых вошли ведущие отечественные и зарубежные специалисты, учёные и руководители технологических компаний. Благодаря опыту исследований, разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в крупнейших корпорациях, научно-исследовательских институтах и университетах эксперты представили всестороннюю оценку проектов, а также высказали ценные замечания и рекомендации, позволившие участникам доработать свои решения в соответствии с практическими потребностями и международными стандартами.



Представитель NIC отметил, что Viet Nam AI Innovation Challenge 2026 является одной из конкретных инициатив по реализации курса и стратегических ориентиров Партии и Правительства в области развития науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Благодаря формату AI-native-хакатона программа не только создаёт площадку для выявления и развития талантов в сфере искусственного интеллекта, но и способствует укреплению взаимодействия между государственными органами, предприятиями, экспертным сообществом и образовательными учреждениями, содействуя формированию открытой инновационной экосистемы, в которой решения на основе ИИ могут проходить апробацию, совершенствоваться и внедряться в практику.



Участие отечественных и зарубежных партнёров свидетельствует об укреплении взаимодействия между государственными структурами, академическим сообществом, бизнесом и инновационным сектором. Такое сотрудничество создаёт прочную основу для формирования открытой экосистемы искусственного интеллекта, расширения совместных исследований и разработки технологий, а также ускоряет их практическое внедрение, способствуя повышению конкурентоспособности Вьетнама в цифровую эпоху.



В ходе мероприятия были также объявлены и награждены три победителя конкурса Viet Nam AI Innovation Challenge. Помимо основных призов, партнёрские организации и компании предоставили командам дополнительные меры поддержки, которые помогут им совершенствовать свои разработки, получить доступ к современной технологической инфраструктуре, расширить научное сотрудничество и интегрироваться в национальную и международную экосистему искусственного интеллекта.