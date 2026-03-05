Travel+Leisure, одно из самых престижных американских изданий о путешествиях и стиле жизни, только что опубликовало статью о пещере Шондоонг во вьетнамской провинции Куангчи, восхваляя ее захватывающую дух красоту и невероятное путешествие, с которым не может сравниться ни одно другое место.

Travel+Leisure назвал Шондоонг величайшей пещерой в мире

В статье "Крупнейшая в мире пещера имеет собственную климатическую систему с джунглями, реками и облаками - и это единственный способ увидеть ее" Travel+Leisure описывает Шондоонг как "сюрреалистическое чудо природы", включающее массивные купола, первобытные джунгли, скрытые под землей, систему подземных рек и собственный уединенный климат.

Журнал отмечает, что Шондоонг достаточно велик, чтобы вместить 40-этажное здание. Его сталактиты и сталагмиты формировались на протяжении миллионов лет. Он входит в число самых впечатляющих и экстремальных мест на планете, а доступ к нему ограничен примерно 1000 человек в год с помощью приключенческих туров.

Travel+Leisure подчеркивает, что путешествие в Шондонг не для всех. Это особый опыт приключений, когда человек смиряется перед необработанным величием природы, теряет дар речи и испытывает потрясение.