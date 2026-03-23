Sun Group и Changi Airports International подписали стратегическое партнёрское соглашение об эксплуатации аэропорта Фукуок

Перспективный вид международного аэропорта Фукуок. (Фото: Sun Group)





21 марта корпорация Sun Group и сингапурская компания Changi Airports International (CAI) официально подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, в рамках которого CAI будет участвовать в управлении международным аэропортом Фукуок, обеспечивая его функционирование в соответствии с международными пятизвёздочными стандартами и внедряя первую во Вьетнаме модель «аэропорт как направление назначения».





CAI также будет развивать сеть международных авиарейсов, сотрудничая с авиакомпаниями в целях расширения транспортного сообщения, и одновременно создавать неавиационную экосистему мирового уровня, в которой будут представлены ведущие мировые бренды в сфере розничной торговли, общественного питания и беспошлинной торговли.





Пионерская модель «аэропорт как направление назначения» во Вьетнаме





Благодаря этому партнёрству международный аэропорт Фукуок станет одним из первых аэропортов Вьетнама, работающих при участии международного партнёра по «стандартам Чанги», эталону, связанному с передовой моделью «аэропорт как направление назначения». Эта модель переосмысливает роль аэропорта, выводя его за рамки сугубо транспортной инфраструктуры и превращая в самостоятельную точку притяжения, предлагающую разнообразные объекты отдыха, развлечения, культурные пространства, возможности для шопинга и гастрономии, знаковую архитектуру и даже площадки для проведения масштабных мероприятий. Терминал T2 международного аэропорта Фукуок. (Фото: Sun Group)





Этот подход успешно реализован в сингапурском аэропорту Чанги, который стабильно входит в тройку лучших аэропортов мира, удостоен более 670 международных наград и только в 2025 году обслужил около 70 миллионов пассажиров. «Стандарты Чанги» также получили распространение на глобальном уровне благодаря деятельности CAI, чей опыт охватывает более 20 стран и свыше 60 аэропортов, включая такие крупные международные узлы, как Том-Жобим (Бразилия), Чунцин (Китай), Фукуока (Япония) и Кларк (Филиппины).





Опираясь на этот глобальный опыт, партнёрство, как ожидается, позволит вывести международный аэропорт Фукуок на мировой уровень, превратив его в третьи крупные международные воздушные ворота Вьетнама и обеспечив пассажирам уникальный премиальный опыт уже с первого момента прибытия на остров.





Формирование интегрированной авиационной экосистемы





Партнёрство с CAI представляет собой важный шаг в укреплении международной инфраструктуры воздушных ворот Фукуока в соответствии с мировыми стандартами в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2027 года и в интересах долгосрочной траектории развития острова.

Терминал T2 международного аэропорта Фукуок. (Фото: Sun Group)



В рамках подготовки к крупному внешнеполитическому событию национального уровня Sun Group ускоряет реализацию проекта расширения международного аэропорта Фукуок (площадью более 1.050 гектаров, по стандарту ICAO 4E). Проект предусматривает строительство второй взлётно-посадочной полосы, нового международного терминала T2, VIP-терминала, а также расширение перронов и сопутствующей инфраструктуры. После завершения работ пропускная способность аэропорта, как ожидается, достигнет 24 миллионов пассажиров в год, а в долгосрочной перспективе может быть увеличена до 50 миллионов, что создаст прочную основу для устойчивого роста как туристической отрасли, так и региональной экономики.





Терминал T2, являющийся центральным элементом этого проекта расширения, выполнен по архитектурной концепции, вдохновлённой образом мифической птицы Феникс, и разрабатывается при участии ведущих международных консультантов, включая CPG Consultants (Сингапур) и Artelia Airport (Франция). В терминале будут интегрированы передовые аэропортовые технологии, такие как система Total Airport Management (TAM), бесшовное обслуживание пассажиров с применением биометрии, современные системы обработки багажа (ICS) и другие решения в области автоматизации, что позволит ему войти в число ведущих интеллектуальных аэропортовых терминалов мира.





После ввода в эксплуатацию аэропорт при поддержке более широкой авиационно-туристической экосистемы Sun Group на Фукуоке, включающей Sun PhuQuoc Airways, курорты класса люкс, развлекательные комплексы и знаковые шоу-программы, выйдет за рамки обычного транзитного узла и превратится в отправную точку уникального, целостного туристического опыта. Ожидается, что это позволит увеличить продолжительность пребывания гостей на острове, повысить туристические расходы и утвердить Фукуок в качестве нового авиационного и туристического центра Азиатско-Тихоокеанского региона.





После ввода в эксплуатацию аэропорт при поддержке более широкой авиационно-туристической экосистемы Sun Group на Фукуоке, включающей Sun PhuQuoc Airways, курорты класса люкс, развлекательные комплексы и знаковые шоу-программы, выйдет за рамки обычного транзитного узла и превратится в отправную точку уникального, целостного туристического опыта. Ожидается, что это позволит увеличить продолжительность пребывания гостей на острове, повысить туристические расходы и утвердить Фукуок в качестве нового авиационного и туристического центра Азиатско-Тихоокеанского региона.

Терминал T2 международного аэропорта Фукуок. (Фото: Sun Group)

Это партнёрство также отражает долгосрочное видение Sun Group по созданию интегрированной авиационно-туристической экосистемы. Ожидается, что данная модель станет основой для будущих аэропортовых проектов, включая развитие аэропорта Фантхиет и генеральное планирование аэропортов Кондао и Ратьзя, на основе синхронизированного подхода к инфраструктуре, операционному управлению и качеству пассажирского опыта, способствуя тем самым формированию новых стандартов для авиационной и туристической отраслей Вьетнама на мировой карте.